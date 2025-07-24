Російська армія наблизилася до Мирнограда з північного сходу, з боку селища Новоекономічне, – про це ввечері 24 липня повідомив проєкт DeepState. Агресору залишається окупувати тільки це селище, щоб почати штурм Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу.

Водночас «сіра зона» на півдні від Покровська на мапі залишається – DeepState і низка українських ЗМІ повідомили про проникнення в місто російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які атакували українських військових уже на вулицях міста.

Український Генштаб повідомив вранці 24 липня про 61 штурм на Покровському напрямку – це традиційно найгарячіша ділянка фронту.

Як російська піхота прорвалася в Покровськ – і чи залишається ще там?

Які плани в агресора на Покровсько-Мирноградську агломерацію?

І як Росія збирається обмежувати навіть пошук в інтернеті на окупованих територіях?





Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: