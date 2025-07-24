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Донбас

Як російська піхота прорвалася в Покровськ? І чи залишається ще там?

Покровськ, квітень 2025 року
Покровськ, квітень 2025 року

Російська армія наблизилася до Мирнограда з північного сходу, з боку селища Новоекономічне, – про це ввечері 24 липня повідомив проєкт DeepState. Агресору залишається окупувати тільки це селище, щоб почати штурм Покровсько-Мирноградської агломерації зі сходу.

Водночас «сіра зона» на півдні від Покровська на мапі залишається – DeepState і низка українських ЗМІ повідомили про проникнення в місто російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які атакували українських військових уже на вулицях міста.

Український Генштаб повідомив вранці 24 липня про 61 штурм на Покровському напрямку – це традиційно найгарячіша ділянка фронту.

  • Як російська піхота прорвалася в Покровськ – і чи залишається ще там?
  • Які плани в агресора на Покровсько-Мирноградську агломерацію?
  • І як Росія збирається обмежувати навіть пошук в інтернеті на окупованих територіях?


Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

  • Раніше факт проникнення російських диверсантів підтвердили «Українській правді» військовослужбовці, які працюють у Покровську. За їхніми даними, перші групи були зафіксовані ще 17 липня.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня також повідомив про ДРГ у Покровську – одну, яка «була викрита та знищена українськими захисниками».
  • DeepState ввечері 21 липня повідомив, що у Покровську «триває ліквідація диверсійних груп». За його даними, за кілька днів до цього противник увійшов у місто з боку села Звірове, що на південному заході від Покровська. Як зазначили аналітики, агресор використав момент – в одній із бригад не залишилося піхоти, а обстановка на місці оцінювалася українською стороною неправильно.
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