Збій Starlink: як позначився на фронті і чи треба шукати заміну?

«Starlink ліг по всьому фронту» – написав увечері 24 липня в соцмережах командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр».

Пізніше стало відомо про збої в цій системі супутникового зв'язку по всьому світу.

«Послугу буде відновлено найближчим часом. Вибачте за перебої. SpaceX усуне першопричину, щоб цього не повторилося», – написав засновник сервісу Ілон Маск.

Через 2,5 години «Мадяр» повідомив, що зв'язок відновлено.

«Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Цей випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати і диверсифікувати зв'язок», – написав він.

Як пояснив Маск у соцмережі Х, «збій стався через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею». Він запевнив, що проблему повністю виправлять, аби вона не повторилася.

Starlink використовується українськими військовими практично з початку повномасштабного вторгнення Росії. Він застосовується зараз, зокрема, для трансляцій з розвідувальних і ударних дронів, які стали основним засобом ураження на фронті.

Як на фронті позначилося відключення Starlink на 2,5 години?

У чому була причина перебоїв – і чи може це повторитися?

І які є альтернативи сервісу від Ілона Маска?

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: