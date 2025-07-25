Starlink відновив свою роботу. У компанії назвали причину збою, який тривав 2,5 години

Мережа Starlink відновила свою роботу після збою, який тривав близько 2,5 години, повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс.

«Збій стався через збій ключових внутрішніх програмних служб, що керують основною мережею. Ми перепрошуємо за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми прагнемо забезпечити високонадійну мережу та повністю виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася», – написав він у соцмережі Х.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді підтвердив, що станом на 00:35-01:05 зв’язок відновлено на усіх напрямках.

«Бойова робота здійснювалася без трансляцій; розвідка боєм на ударних засобах. Даний випадок, що тривав довгих на війні 150 хвилин, вказує на вузькі місця. Врахувати та диверсифікувати зв’язок», – написав він у телеграмі.

Увечері 24 липня в усьому світу стався збій роботи сервісу Starlink, який надає доступ до інтернету завдяки мережі супутників. Сервіс Starlink для українських військових є критично важливим для забезпечення зв’язку на лінії фронту.