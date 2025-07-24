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Новини | Події

Сервіс Starlink став недоступним в Україні та всьому світі

Обладнання Starlink, фото ілюстративне
Обладнання Starlink, фото ілюстративне

Увечері 24 липня в усьому світу стався збій роботи сервісу Starlink, який надає доступ до інтернету завдяки мережі супутників.

«Starlink ліг по всьому фронту», – написав у телеграмі командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді.

За даними сервісу Downdetector, про збій у роботі повідомили майже 60 тисяч користувачів сервісу.

Компанія Starlink наразі не коментувала причин збою.

Сервіс Starlink для українських військових є критично важливим для забезпечення зв’язку на лінії фронту.

Як Starlink допомагає зупиняти російські атаки? (відео)
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Як Starlink допомагає зупиняти російські атаки? (відео)

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