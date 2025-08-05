Покровськ: що відбувається та куди Росія спрямує головний удар

Російські війська дедалі більше огинають з півночі міста Покровськ і Мирноград – над оточенням цієї агломерації агресор працював приблизно з 20-х чисел грудня 2024 року, коли почав свої атаки у напрямку траси Покровськ-Костянтинівка. За пів року в цьому місці утворився великий виступ, що повністю змінив конфігурацію Покровского фронту.

Тривалий час військові аналітики казали, що РФ уникатиме міських боїв у Покровську, віддаючи перевагу саме тому, щоб обійти цей потужний укріпрайон і рухатися прямо на свою головну тактичну ціль: Костянтинівку. Проте у липні 2025-го відбулися події, що змусили в цьому засумніватися. По-перше, в Покровську сталися бої з російськими ДРГ, через що постало питання, а чи справді РФ так уже не бажає міських боїв. По-друге, агресор проявив особливо сильний інтерес до Добропілля, розташованого північніше Покровська: влаштував масовану атаку фронтових FPV-дронів на досі тилове місто, посилив його обстріли іншим озброєнням і розвиває атаки в його напрямку. Це породило питання до ситуативного пріоритету військ РФ: Костянтинівка чи все ж Добропілля? Одночасно з цим російські підрозділи із Покровського фронту тиснуть на адмінкордон Дніпропетровської області, заповнюючи простір, що лишився до нього.

Що означає нинішній стан фронту навколо Покровська – плани Кремля прориватися на Дніпропетровщину, відкривати Павлоградський фронт уже зараз? Дотискати передусім Покровськ, вступаючи у бої в багатоповерховій забудові? Продовжувати обходити його і прориватися до Костянтинівки – чи все ж, до Добропілля?

Розбір від Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода).

Покровськ непридатний до цивільного життя вже багато місяців. Під російськими снарядами складаются будинки, на вулицях присутні FPV-дрони – а це зазвичай є рубіконом, що відділяє умовно-тилове місто від фронтового.

Журналіст Донбас Реалії Роман Пагулич зняв детальну подорож вулицями вже на той час дуже небезпечного Покровська у червні 2025-го:

«Сидять люди на лавочці – тут гупає КАБ, і будинка не стає – а вони дальше тут живуть. Для мене це вже шок. Люди мають якісь власні переконання – чи добрі, чи погані – це вже їхня справа, – коментує журналісту в цьому репортажі військовий 68-ї єгерської бригади з позивним «Кобра». – Найбільше завжди шкода людей. Будинки, місто відбудувати, інфраструктуру – це не на першому місці. Люди»

Що в місті?

І тоді – у червні, і раніше – у грудні 2024-го, і зараз – на початку серпня 2025-го, військові Сил оборони не підпускають противника до Покровська з півдня. Саме там війська РФ стоять найближче.

Після того, як у лютому 25-та повітряно-десантна бригада з суміжниками звільнили село Котлине на південних підступах до міста й зачистили ще кілька ділянок, фронт тут зафіксувався дуже міцно – просувать Росії не було до літа, хоча штурми були щодня.

Блакитним позначені звільнені ділянки на березень 2025 року – лінія мало змінилась з того часу:

Проте, зараз ситуація змінилась. Війська РФ у липні по крихтах, але посунули все-таки південий фланг Покровська, а також влаштували прорив у місто ДРГ.

Президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявили, що диверсійні групи пробують закріпитися у місті, але знешкоджуються.

Військові, з якими поспілкувалися Донбас Реалії, кажуть, що під ДРГ слід розуміти не регулярну російські піхоту, яка штурмує постійно, а розвідку (військовий аналітик Павло Лакійчук в ефірі Радіо Донбас Реалії теж звертає увагу на те, що задачею ДРГ є, в першу чергу, викриття системи оборони).

Артем Прибильнов, спікер 155-ї ОМБр, яка виконує задачі сам з оборони міста, розповідає деталі:

«Це спецпризначенці, метою яких є підривна діяльність. Щоразу, коли ДРГ намагається зайти у Покровськ, вони роблять спеціальну маленьку операцію. Вони не можуть робити це часто. Це обманні маневри, ложний наступ десь на напрямку, намагаються розконцентрувати Сили оборони і в якусь шпаринку пролізти»

Загалом же, за словами Прибильнова, війська РФ продовжують штурми в напрямку міста (тобто з півдня на північ) малими піхотними групами, інколи влаштовуючи розвідку боєм з використанням бронетехніки. Наразі ці колони розбиваються на підступах.

«Вони можуть це перевірити, лише спробувавши. Тобто вони перевірили, що будуть знищені – наступного разу явно будуть використовувати більші сили і засоби, тому що розуміють, що 4 коробочки недостатньо», – додає спікер 155 ОМБр.

Командир танкового підрозділу 68-ї ОЄБр з позивним «Фізик» каже Донбас Реалії, що кілька диверсійних груп у Покровську станом на 24 липня вдалося знешкодити - прочісуванням території та дронами.

«Вони ховалися в залишених будинках», – каже він.

Паралельно з цим штурми підступів до міста регулярною армією тривають у вже відпрацьованому режимі малих піхотних груп.

«Ворог намагається накопичитись, створити перевагу в кількості і штурмувати наші позиції. Сили оборони намагаються знищувати ще на підсутах до наших позицій. Але останнім часом кількість самих штурмів зросла, тобто ворог дуже хоче увірватись в саме місто», – розповідає «Фізик».

Що навколо міста

Беззаперечним – і очевидним з карти – є план Росії обрізати логістичні шляхи Покровська. Лише за попередні кілька діб противник здійснив кілька просувань з півночі від міста, і напівколо стало ще об'ємнішим:

Більшість військових та аналітиків сходяться на тому, що уся конструкція, що її противник утворив на цій ділянці, має на меті знищення шляхів постачання.

«Наразі тактичною метою РФ є відрізання Покровська від Павлограда. Це не єдина дорога з Покровська, проте, всі шляхи зараз на межі того, аби опинитися під вогневим контролем РФ», – вважає аналітик групи «Левіафан», екс-командир роти 47-ї ОМБр Микола Мельник.

«На мою думку, основний напрям удару зараз буде сконцентрований саме на Покровську відповідно до тих сил, які там сконцентровані. Там зараз сконцентровані 2 армії загальною чисельністю близько 110-ти тисяч людей і до 500-та одиниць техніки. Кулак сконцентрований там», – додає він.

Чи буде штурм Покровська?

Більшість військовослужбовців, з якими спілкувалися Донбас Реалії і зараз, і впродовж всієї оборони Покровська, вважають, що у міські бої РФ заходити не хоче – та концентруватиметься на обході міста з метою обрізання його логістики. Це повторювалося десятки разів за час оборони району.

«За умови постійних обстрілів просочитися ДРГ може куди завгодно. Просочитися, сфотографуватися з прапором – піти потім важко, а просочитися можна. Штурмувати Покровськ в лоб вони не хочуть, є досвід Торецька, Часового Яру і Бахмута», – говорить в ефірі Радіо Донбас Реалії політолог та військовослужбовець 41-ї ОМБр Кирило Сазонов.

Проте так вважають не всі. Приміром, полковник Олександр Саєнко, екс-комбриг, а зараз військовий аналітик, схиляється до думки, що Росія зайде у забудову. І саме можливість цього зараз тестує.

«Ситуація зараз складається так, – акцентує він, – що на південній околиці Покровська росіяни все-таки прощупували можливість зачепитися за будівлі. Вони, звичайно, не полишать спроби перерізати трасу (Покровськ-Павлоград) і одночасно будуть заходити з півночі на Мирноград з Родинського, перерізати трасу на Добропілля. Але відмовлятися від міських боїв у Покровську вони не будуть, однозначно»

Саєнко аргументує:

«Міські бої важкі як для нас, так і для них. Міські бої відволікають дуже багато ресурсу. В полі легше знищувати ворога, ніж в місті, але і їм в полі наступати важче, ніж чіплятися за будівлі. Тим паче, у них вже є багатий досвід боїв в Торецьку, Часовому Яру, Бахмуті, Вовчанську. Не можна недооцінювати. Вже треба південь Покровська максимально убезпечувати від цих поодиноких бойових одиниць, що просочуються»

Також у міських боях велике значення має перевага у плануючих авіабомбах і артилерії.

«Вузол оборони починаються бомбардувати, а туди вже йдуть малі групи. І евакуація в міських умовах теж ускладнена, тому що завали, які утворюються, досить складні. І додаткові поранення відбуваються не лише від осколків, а від будівель. Це важкі бої з обох боків, мені довелося воювати в Бахмуті – я знаю, про що кажу», – зауважує Саєнко.

«Всі крупні міста, які вони брали на Донеччині, вони брали плюс-мінус за одним сценарієм. У Бахмуті було приблизно те саме: (спочатку – ред.) Соледар, знизу Кліщіївка, потім брали саме місто», – пояснює «Фізик» з 68-ї ОЄБр.

Підготовку до цього противник веде, знищуючи Покровськ і Мирноград з повітря.

«Обидва міста уже понад пів року під шаленими бомбардуваннями ворога – КАБи, артилерія, РСЗВ», – додає «Фізик».

Костянтинівка та її фланги. Яка роль Добропілля

Тепер потрібно «відзумити» карту і подивитися, як ця ділянка вписана у загальний фронт Донеччини.

За останні пів року Покровськ, а точніше виступ на схід від нього, став по суті західним флангом Костантинівки.

А її східним флангом став Часів Яр.

Торецьк опиняється в глибокому «ковші».

Костантинівку більшість військових та дослідників називали стратегічним задумом літньої кампанії Росії. Бо саме Костянтинівка (сама по собі крупна промислова зона) є ворітьми до півночі Донецької області – Слов'янсько-Краматорської агломерації.

На сьогодні можна констатувати, що цей стратегічний задум на літо провалено, адже безпосередньо до Костянтинівка агресор не підійшов. Але наступальні дії будуть продовжуватися в режимі повзучого наступу, вважає Олександр Саєнко – не лише тут, а і на Лиманському фронті та, ймовірно, у Херсоні.

«Мета у тому, щоб не дозволити Силам оборони перекидати резерви і посилювати той чи інший напрямок, тому що якщо росіяни зосередяться на одному напрямку, в нас буде можливість його посилювати за рахунок інших, – говорить він. – Їхня стратегія однозначна: максимально розтягнути наші сили і прощупувати, де утворюються слабкі місця, не допустити створення наших резервів або посилення тих чи інших напрямків»

Події на виступі в районі покровсько-костянтинівської траси, який став опорною точкою для наступальних дій РФ в різних напрямках, поставили питання, чи не змістить агресор пріорітет із Костянтинівки на Добропілля.

Про це свідчать кілька чинників:

Зараз агресор створює постійний тиск на Родинське під Добропіллям,

Він здійснив у липні масовану атаку на Добропілля FPV-дронами, коли за добу місто атакувало близько сотні малих БПЛА,

Противник загалом посилив обстріли Добропілля.

«Тут росіяни розвертаються на Добропілля, це поганий сигнал. Але битва за Покровськ все одно залишається ключовою для всіх подільних подій на півночі Донбасу», – зазначає Павло Лакійчук.

Сам по собі рух на Добропілля грає для Росії дві ролі. По-перше, розширення захопленої плями дає можливість обстрілювати логістичні шляха до Покровська. По-друге – формує фланг для атак наступних атак на Костянтинівку.

«Якщо Родинське буде взяте і противник зможе розширити там плацдарм, вони візьмуть дороги (з Покровська – ред.) під вогневий контроль. Відповідно, ми опинимося в доволі складному напівоточенні з перебитими логістичним зв'язками, захід в зону оборони буде ускладнений великою кількістю втрат. Котла там немає, але втрата Родинського спричинить доволі погані насідки», – зазначає Микола Мельник.

«Друга мета того, що противник рухається до Добропілля, – це підхід до агломерації Дружківка-Костянтинівка, оскільки якщо противник рухається до Добропілля, його правий фланг буде дивитися якраз на ці два доволі великі міста», – додає аналітик DeepState Руслан Микула.

Павлоградський напрям? Плани РФ на Дніпропетровщину

Паралельно із натиском на Покровськ російські війська безперервно штурмують весь західний край Покровського виступу, а це – понад 70 кілометрів, аж до району Великої Новосілки.

При чому, на тлі того, що Покровськ вважається головною ціллю агресора на зараз, саме на Новопавліському – тобто сусідньому – напрямку агресор захопив влітку найбільше територій.

Так виглядає зараз адміністративна межа між Донецькою і Дніпропетровською областями – окупанти розповзлися чітко вздовж неї:

Аналітики Texty.org підрахували, що, порівняно з 2024 роком, РФ зробила свої зусилля більш концентрованими: вона просувається на меншій кількості напрямків. З червня до серпня 2024 року війська Росії просувалися на 13-ти напрямках, а в червні 2025-го – лише на п’ятьох. На візуалізації Texty.org добре видно, де відбулися найпомітніші просування – це Новопавлівський і (далі) Покровський напрям.

У січні 2025 року спікер ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов казав, що агресор навряд чи залишить за спиною незахоплений Покровськ та рушить на Дніпропетровщину, адже це створює для нього загрозу.

Це перший фактор, який говорить про те, що просування на Дніпропетровщину може бути для Кремля не головним. Другий – те, що загалом захоплення півночі Донеччини для Кремля є більш пріоритетною задачею.

«Агломерація Краматорськ-Слов'янськ, яка починається з Костянтинівки і Дружківки, набагато важливіша для противника – це практично центр Донбасу (адміністративний, фізичний, логістичний), тому логічно, що вони збирались штурмувати там. Але зараз вони все ж вирішили спершу покінчити з Покровськом, тому що як показали останні пів року, одночасно штурмувати Покровськ і Костянтинівку у них не виходить», – вважає Кирило Сазонов.

Проте, з іншого боку, Росія постійно пробує просуватися саме на багатьох ділянках. Ці просування можуть бути невеликими, але натиск не послабляється так, наприклад, на тлі ключового Покровська російські війська цього року зрушили фронт і під Куп'янськом, і на правобережжі Осколу, і на Запоріжжі (захопивши Кам'янське), і найбільш суттєво – на Лиманщині та Сумщині.

І навіть основний напрямкок удару ані за військовою теорією, ані за діями РФ на практиці не буває один, їх 2-3. Такі прогнози робив на літню кампанію, наприклад, військовий аналітик Олексій Гетьман.

Практика показує, що російські війська постійно шукають слабкі місця в український обороні на дуже великій протяжності фронту, тому де б вони не виникли – там противник піде вперед.

«Противник тиснув і тисне по всьому фронту, і там, де він відчуває, що фронт сиплеться, там він задіює більше і більше сил», – каже спікер 24-ї механізованої бригади (Часів Яр) Іван Петричак. Петричак пояснює, що на жодній ділянці фронту ще було такого, щоб війська РФ тиснули лише «в лоб» або з флангів: вони роблять це по всій лінії – і там, де відчувають, що «можуть» – накопичуються та починають просуватись.

Висновки

Їх два:

Швидше за все, Покровськ на даний момент дійсно є пріоритетом для російських військ. Вони будуть намагатися відрізати його від логістики – але не виключено, під супровід флангових атак таки увійдуть в бої у міській забудові.

Це не означає, що ворог припинить просування на інших ділянках. Якщо буде можливість йти далі у Дніпропетровську область/атакувати передмістя Добропілля/звужувати кліщі навколо Костянтинівки – агресор буде це робити, аби Сили оборони були змушені діяти одночасно у багатьох зонах.

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