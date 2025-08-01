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Донбас

Скільки Часового Яру контролює армія РФ? Про оборону міста – розповідь з фронту

Військовослужбовець 24-ї ОМБр ЗСУ імені короля Данила несе снаряд для самохідної гаубиці M109 на позиції поблизу Часового Яру, Донецька область, 14 червня 2025 року
Військовослужбовець 24-ї ОМБр ЗСУ імені короля Данила несе снаряд для самохідної гаубиці M109 на позиції поблизу Часового Яру, Донецька область, 14 червня 2025 року

Російське Міноборони 31 липня заявило про нібито повне захоплення Часового Яру. Міністр оборони РФ навіть привітав із цим 98-му повітряно-десантну дивізію. Це підхопили російські ЗМІ та Z-блогери, публікуючи звістку про чергове «звільнення» зі світлинами українських фотографів ущент розбитого міста.

Також у мережі з’явилося відео, на якому російські військові встановлюють триколори в мікрорайоні Шевченко та біля цеху №2 у Часовому Яру.

Однак аналітики проєкту DeepState повідомили: за їхніми даними, російські війська не контролюють ані ці райони, ані саме місто.

Захисники Часового Яру з 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії України та 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ також запевнили – місто не окуповане. Бої в Часовому Яру, що залишається форпостом на шляху російської армії до Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Слов’янська, тривають.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив: геолоковані відеозаписи, опубліковані 31 липня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили більшу частину Часового Яру. Але підтверджень повного російського контролю над містом – немає. Водночас аналітики ISW прогнозують, що російські війська «завершать захоплення Часового Яру найближчими днями».

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розпитали у Дениса Нохріна, заступника командира 18-ї Слов’янської бригади НГУ:

  • у яких районах Часового Яру зараз тривають бої?
  • скільки відсотків міста перебуває під контролем Сил оборони?
  • та як українські військові вже понад рік тримають оборону міста?

– Російські пропагандистські ресурси святкують окупацію міста Часів Яр. Заявляють, що нібито знищено найбільше угруповання Збройних сил України за всю історію російсько-української війни і нагороджують російські підрозділи, яким це нібито вдалося зробити.

Розкажіть, яка насправді ситуація в місті.

– Ця інформація точно не відповідає дійсності.

Наші підрозділи продовжують вести оборонні операції безпосередньо в центрі самого міста Часів Яр. Просто, щоб ви розуміли, Часів Яр не округлої форми, його райони досить широко розкидані.

Один з районів – мікрорайон Канал – ми втратили першим.

Мапа Часового Яру станом на 30 липня 2025 року
Мапа Часового Яру станом на 30 липня 2025 року

Зараз противник проводить постійні штурмові дії в центральній частині та флангах міста з метою захопити його повністю. Але буквально вчора дві БМД (бойова машина десанту – ред.) намагались залетіти з піхотою в мікрорайон Північний. Їх виявили, зупинили і завдали по них вогневе ураження.

Бої ведуться безпосередньо в самому місті

Противник спробував прапор виставити на вогнетривковому комбінаті – він не перебуває під контролем української армії. Але вся решта частина міста повністю під її контролем, противника там немає. Бої ведуться безпосередньо в самому місті.

– Денисе, а яка подальша доля цих російських солдатів, які махають триколором?

– Будуть знищуватися нами і 24-ю механізованою бригадою – підрозділами, які вже понад півтора року тримають оборону міста Часів Яр.

Вид з дрона на Часів Яр
Вид з дрона на Часів Яр

– Ви казали про те, що в центральному районі російський БМД спробував штурм на бронетехніці. Російські війська налагодили постачання броні через канал Сіверський Донець?

– Так, у них, на жаль, є місця, де вони можуть переїжджати [канал], але ми постійно їх мінуємо. Ворог постійно їх розміновує, ми знову їх мінуємо і він втрачає там свою техніку.

Цього разу їм вдалося доїхати. Вони реально два кілометри не доїхали до наших піхотинців.

– DeepState повідомляє, що за останні два місяці агресор зумів буквально трохи просунутися з північного сходу до мікрорайону Шевченко, інших просувань не було. Які найскладніші ділянки для оборони у самому місті?

– Зараз противник нарощує свій вплив на флангах. Ліворуч від нас сусіди – 56-та бригада – тримають оборону. Праворуч – 24-та бригада. Періодично він (противник – ред.) пробує заходити і штурмувати центральну частину.

Наприклад, вчора пробував штурмувати підрозділи 18-ї бригади. Штурм позицій був з трьох напрямків фактично трьома штурмовими групами. Але спільно з 24-ю механізованою бригадою ми відреагували, завдали ураження ворогу і він відступив. От такі бої в нас позиційні зараз.

Наскільки ця піхота гарно б'ється? Наскільки вона навчена?

– На Часів Яр наступає не один підрозділ [ЗС РФ]. Є мікрорайон Північний – там наступає 200-та механізована бригада. На центральну частину – 98-ма дивізія. На неї вони (російські військові – ред.) більше кидають нормально підготовлених штурмовиків, щоб досягти успіху. Десантники краще підготовлені, ніж їхня 200-та механізована бригада.

Робота бійців 18-ї Слов'янської бригади НГУ в Часовому Яру
Робота бійців 18-ї Слов'янської бригади НГУ в Часовому Яру

– Феномен оборони Часового Яру, окрім мужності українських захисників, пояснюється також тим, що саме місто – це панівна висота, з якої зручно вести оборону. Наскільки українські сили зберігають перевагу в рельєфі і контролюють висоти?

– Ви абсолютно праві. Часів Яр – це стратегічно важлива висота. Тому всі ті висоти, які нам критично важливі, ми утримуємо.

Треба, щоб хоча б за кілометр-два на підходах усе знищувалось

Звичайно, у ворога є перевага у кількості особового складу. Тому потрібно вдало планувати оборону, уміло застосовувати БПЛА, комунікувати з сусідніми підрозділами і в спільній взаємодії давати гідну відсіч і знищувати його.

Ми мусимо воювати дронами і не підпускати їх взагалі до наших позицій. Треба, щоб хоча б за кілометр-два на підходах усе знищувалось.

– Чого бракує вам?

– Особового складу бракує. Дронів також. Їх ніколи не буває достатньо, повірте. Засоби РЕБ і дистанційне мінування – теж дуже важливо. Це саме те, що дає можливість не підпустити противника до наших хлопців і знищувати його на підходах. Це дуже важливо.

– Ви розказали про ситуацію в Часовому Яру, де провели вже багато часу, тримаючи оборону. Скільки відсотків міста контролюють українські захисники?

– 40% міста точно під нашим контролем. Можливо, десь більше-менше в процентах. Часів Яр реально розкинутий і тут дуже багато районів, які розташовані на відстані один від одного. Тому реального контролю противника – 60% максимум.

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    Денис Тимошенко

    Народився і виріс в Донецьку. Закінчив філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса, магістр журналістики. У медіа – із 2008 року, співпрацював із газетами Донеччини. Після переїзду до Києва співпрацював із низкою всеукраїнських телеканалів як сценарист та журналіст. На Радіо Свобода – із січня 2016 року. Цікавлюся культурою, історією, документальним кіно.

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    Донбас.Реалії

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