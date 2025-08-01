Російське Міноборони 31 липня заявило про нібито повне захоплення Часового Яру. Міністр оборони РФ навіть привітав із цим 98-му повітряно-десантну дивізію. Це підхопили російські ЗМІ та Z-блогери, публікуючи звістку про чергове «звільнення» зі світлинами українських фотографів ущент розбитого міста.

Також у мережі з’явилося відео, на якому російські військові встановлюють триколори в мікрорайоні Шевченко та біля цеху №2 у Часовому Яру.

Однак аналітики проєкту DeepState повідомили: за їхніми даними, російські війська не контролюють ані ці райони, ані саме місто.

Захисники Часового Яру з 18-ї Слов’янської бригади Нацгвардії України та 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ також запевнили – місто не окуповане. Бої в Часовому Яру, що залишається форпостом на шляху російської армії до Краматорська, Дружківки, Костянтинівки та Слов’янська, тривають.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті зазначив: геолоковані відеозаписи, опубліковані 31 липня, вказують на те, що російські війська, ймовірно, захопили більшу частину Часового Яру. Але підтверджень повного російського контролю над містом – немає. Водночас аналітики ISW прогнозують, що російські війська «завершать захоплення Часового Яру найближчими днями».

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розпитали у Дениса Нохріна, заступника командира 18-ї Слов’янської бригади НГУ:

у яких районах Часового Яру зараз тривають бої?

скільки відсотків міста перебуває під контролем Сил оборони?

та як українські військові вже понад рік тримають оборону міста?

– Російські пропагандистські ресурси святкують окупацію міста Часів Яр. Заявляють, що нібито знищено найбільше угруповання Збройних сил України за всю історію російсько-української війни і нагороджують російські підрозділи, яким це нібито вдалося зробити.

Розкажіть, яка насправді ситуація в місті.

– Ця інформація точно не відповідає дійсності.

Наші підрозділи продовжують вести оборонні операції безпосередньо в центрі самого міста Часів Яр. Просто, щоб ви розуміли, Часів Яр не округлої форми, його райони досить широко розкидані.

Один з районів – мікрорайон Канал – ми втратили першим.

Зараз противник проводить постійні штурмові дії в центральній частині та флангах міста з метою захопити його повністю. Але буквально вчора дві БМД (бойова машина десанту – ред.) намагались залетіти з піхотою в мікрорайон Північний. Їх виявили, зупинили і завдали по них вогневе ураження.

Бої ведуться безпосередньо в самому місті

Противник спробував прапор виставити на вогнетривковому комбінаті – він не перебуває під контролем української армії. Але вся решта частина міста повністю під її контролем, противника там немає. Бої ведуться безпосередньо в самому місті.

– Денисе, а яка подальша доля цих російських солдатів, які махають триколором?

– Будуть знищуватися нами і 24-ю механізованою бригадою – підрозділами, які вже понад півтора року тримають оборону міста Часів Яр.

– Ви казали про те, що в центральному районі російський БМД спробував штурм на бронетехніці. Російські війська налагодили постачання броні через канал Сіверський Донець?

– Так, у них, на жаль, є місця, де вони можуть переїжджати [канал], але ми постійно їх мінуємо. Ворог постійно їх розміновує, ми знову їх мінуємо і він втрачає там свою техніку.

Цього разу їм вдалося доїхати. Вони реально два кілометри не доїхали до наших піхотинців.

– DeepState повідомляє, що за останні два місяці агресор зумів буквально трохи просунутися з північного сходу до мікрорайону Шевченко, інших просувань не було. Які найскладніші ділянки для оборони у самому місті?

– Зараз противник нарощує свій вплив на флангах. Ліворуч від нас сусіди – 56-та бригада – тримають оборону. Праворуч – 24-та бригада. Періодично він (противник – ред.) пробує заходити і штурмувати центральну частину.

Наприклад, вчора пробував штурмувати підрозділи 18-ї бригади. Штурм позицій був з трьох напрямків фактично трьома штурмовими групами. Але спільно з 24-ю механізованою бригадою ми відреагували, завдали ураження ворогу і він відступив. От такі бої в нас позиційні зараз.

– Наскільки ця піхота гарно б'ється? Наскільки вона навчена?

– На Часів Яр наступає не один підрозділ [ЗС РФ]. Є мікрорайон Північний – там наступає 200-та механізована бригада. На центральну частину – 98-ма дивізія. На неї вони (російські військові – ред.) більше кидають нормально підготовлених штурмовиків, щоб досягти успіху. Десантники краще підготовлені, ніж їхня 200-та механізована бригада.

– Феномен оборони Часового Яру, окрім мужності українських захисників, пояснюється також тим, що саме місто – це панівна висота, з якої зручно вести оборону. Наскільки українські сили зберігають перевагу в рельєфі і контролюють висоти?

– Ви абсолютно праві. Часів Яр – це стратегічно важлива висота. Тому всі ті висоти, які нам критично важливі, ми утримуємо.

Треба, щоб хоча б за кілометр-два на підходах усе знищувалось

Звичайно, у ворога є перевага у кількості особового складу. Тому потрібно вдало планувати оборону, уміло застосовувати БПЛА, комунікувати з сусідніми підрозділами і в спільній взаємодії давати гідну відсіч і знищувати його.

Ми мусимо воювати дронами і не підпускати їх взагалі до наших позицій. Треба, щоб хоча б за кілометр-два на підходах усе знищувалось.

– Чого бракує вам?

– Особового складу бракує. Дронів також. Їх ніколи не буває достатньо, повірте. Засоби РЕБ і дистанційне мінування – теж дуже важливо. Це саме те, що дає можливість не підпустити противника до наших хлопців і знищувати його на підходах. Це дуже важливо.

– Ви розказали про ситуацію в Часовому Яру, де провели вже багато часу, тримаючи оборону. Скільки відсотків міста контролюють українські захисники?

– 40% міста точно під нашим контролем. Можливо, десь більше-менше в процентах. Часів Яр реально розкинутий і тут дуже багато районів, які розташовані на відстані один від одного. Тому реального контролю противника – 60% максимум.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.