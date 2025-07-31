РФ заявила про окупацію Часового Яру. DeepState вказує, що ЗСУ залишаються в місті

Міністерство оборони Росії заявило зранку 31 липня, що російські військові «звільнили» місто Часів Яр у Донецькій області. Згідно з мапою українського OSINT-проєкту Deep State, у сірій зоні, тобто не під контролем російської армії, залишаються західні та південно-західні райони міста.

У телеграм-каналі «Бахмутський Демон», який веде український військовослужбовець, йдеться: «Нічого хорошого. Але частина Часіка ще наша».

Влада України та Генштаб ЗСУ офіційно не коментували російське повідомлення.

Російська сторона не вперше заявляє про захоплення якогось українського міста, коли там ще тривають бої, і така ситуація може тривати впродовж тижнів. Саме так було із окупацією Бахмута та Вугледара.

Українські військові раніше визнавали, що якщо російській армії вдасться окупувати Часів Яр повністю, вони займуть стратегічно важливу висоту. Звідти вони зможуть розпочати наступ на Костянтинівку, Краматорськ та Слов’янськ.

Бої за Часів Яр тривають із весни 2024 року. Відстань напряму між центром Бахмута і центром Часового Яру становить 13 кілометрів, автошляхами – 19 кілометрів.