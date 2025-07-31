Росія заявила про захоплення Часового Яру. ДРГ у Покровську. Окупація Кам'янського

Російські мілітарі-блогери заявили вранці 31 липня, що війська агресора нібито прорвалися в центр Покровська.

«Російські частини наступають у Покровську, уже в центрі міста», – наводить один із російських телеграм-каналів слова російського військового. Стверджується, що йдеться вже не про ДРГ, а нібито про повноцінні бойові підрозділи армії РФ.

22 липня DeepState повідомляв про проникнення російських ДРГ на південні околиці Покровська – через два дні боєць 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша в ефірі Радіо Донбас Реалії розповів, що їх було знищено.

В українському Генштабі ніяк не коментували цю інформацію. У зведенні відомства вранці 31 липня йшлося про 49 штурмів на Покровському напрямку. Судячи з карти DeepState, Росія намагається обійти Покровськ і Мирноград із півночі, ускладнивши логістику для українських захисників.

Чи є російські війська в центрі Покровська?

Що відбувається в Часовому Яру, про захоплення якого сьогодні заявило Міноборони РФ?

І що дає агресору просування в Кам'янському на Запорізькому напрямку?

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода: