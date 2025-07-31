Генштаб повідомив про 193 боєзіткнення на фронті за добу

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 193 боєзіткнення, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав 70 авіаударів, скинув 122 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5 557 обстрілів, зокрема 64 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 472 дрони-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що 49 російських штурмів українські сили відбили на Покровському напрямку, 32 атаки – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 24 – на Новопавлівському, 20 – на Лиманському, 14 – на Торецькому напрямку.

«На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 13 атак противника поблизу Григорівки, Серебрянки, Виїмки, Званівки та Федорівки. На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового і в напрямку Бондарного, Предтечиного», – йдеться у зведенні.

Крім того, за даними командування, російські атаки були на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

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В оперативно-стратегічного угрупованні військ «Хортиця» 30 липня повідомили Радіо Свобода, що російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин 29 липня, російські війська намагається створити «смугу смерті» вздовж лінії бойового зіткнення в тилу ЗСУ – на Херсонському і Запорізькому напрямках.

26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».