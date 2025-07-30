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Донбас

Армія РФ прорвалась у Дніпропетровську область з півдня Донецької? Що відомо

Військовослужбовець 43-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь із самохідної гармати 2С7 «Піон» по російських позиціях у Донецькій області, Україна, 30 травня 2025 року
Військовослужбовець 43-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ веде вогонь із самохідної гармати 2С7 «Піон» по російських позиціях у Донецькій області, Україна, 30 травня 2025 року

Російські війська просунулися в районі села Маліївка на Новопавлівському напрямку, повідомив проєкт DeepState у ніч проти 30 липня. На оновленій інтерактивній карті в цьому районі з'явилася червона зона (тобто підконтрольна армії РФ), що виходить за межу Донецької та Дніпропетровської областей.

Водночас у Збройних силах України заявили, що про захоплення населеного пункту не йдеться. За даними 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, Маліївка перебуває під контролем Сил оборони, а російські підрозділи, які намагалися просунутися в цьому районі, вже знищені.

Раніше, як повідомила бригада, 26 липня в соцмережі X було опубліковано відео, на якому російські військові встановлюють прапор РФ у цьому селі. Після цього російські ЗМІ почали поширювати заяви про нібито захоплення Маліївки і просування російських військ углиб Дніпропетровської області.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби противник здійснив 10 атак на Новопавлівському напрямку, включно з боями в районі Маліївки.

  • Що відбувається на стику Донецької та Дніпропетровської областей?
  • Як ЗСУ утримати позиції на півдні Донбасу?
  • Чи загрожує Мирнограду оточення?


Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

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