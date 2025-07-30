Армія РФ прорвалась у Дніпропетровську область з півдня Донецької? Що відомо

Російські війська просунулися в районі села Маліївка на Новопавлівському напрямку, повідомив проєкт DeepState у ніч проти 30 липня. На оновленій інтерактивній карті в цьому районі з'явилася червона зона (тобто підконтрольна армії РФ), що виходить за межу Донецької та Дніпропетровської областей.

Водночас у Збройних силах України заявили, що про захоплення населеного пункту не йдеться. За даними 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького, Маліївка перебуває під контролем Сил оборони, а російські підрозділи, які намагалися просунутися в цьому районі, вже знищені.

Раніше, як повідомила бригада, 26 липня в соцмережі X було опубліковано відео, на якому російські військові встановлюють прапор РФ у цьому селі. Після цього російські ЗМІ почали поширювати заяви про нібито захоплення Маліївки і просування російських військ углиб Дніпропетровської області.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, минулої доби противник здійснив 10 атак на Новопавлівському напрямку, включно з боями в районі Маліївки.

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