Генштаб: українські військові за добу зупинили 63 штурмові дії сил РФ на Покровському напрямку

Українські військові на Покровському напрямку зупинили 63 штурмові дії російських сил, повідомив у ранковому зведенні 30 липня Генштаб ЗСУ.

Крім того, за повідомленням, на Лиманському напрямку загарбники атакували 24 рази, 22 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Новопавлівському, Оріхівському, Придніпровському напрямках.

«За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних і 57 авіаційних ударів, застосував шість ракет і скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5 715 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню, і залучив для ураження 3 677 дронів-камікадзе», – йдеться в повідомленні.

Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. 26 липня речник ОСУВ «Хортиця» повідомив, що, хоча Покровський напрямок залишається найбільш інтенсивним, основна мета російських військ зараз змінилася: «якщо узимку мова більше йшла про західні околиці, те, що на захід і на південь від Покровська, то зараз головна місія росіян – вклинитися між Покровськом і Костянтинівкою і становити загрозу Покровсько-Мирноградській агломерації вже зі сходу».