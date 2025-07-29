Ультиматум Трампа Путіну: що станеться через 10 днів?

Президент США Дональд Трамп 28 липня оголосив новий крайній термін для укладення мирної угоди між Росією та Україною – від 10 до 12 днів. Про це він заявив на пресконференції після переговорів з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії. За його словами, відлік почався з учорашнього дня.

Раніше того ж дня Трамп повідомив, що скорочує раніше встановлені 50 днів, надані Росії 14 липня. Він пояснив, що розчарований позицією російського лідера Володимира Путіна і вважає, що «вже знає відповідь» на свої пропозиції.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков 29 липня заявив, що Москва «взяла до відома» слова Трампа. За його словами, «спеціальна військова операція» (так влада РФ називає війну проти України) триває, а Росія нібито залишається прихильницею мирного врегулювання з урахуванням своїх інтересів.

Заяву Трампа про те, що він більше не зацікавлений у контактах з Путіним, у Кремлі коментувати не стали. Можливість особистої зустрічі лідерів також, за словами Пєскова, не обговорюється.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у відповідь заявив, що подібні висловлювання глави Білого дому «наближають його до війни з Росією».

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