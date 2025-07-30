Сили РФ просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились там – ОСУВ «Хортиця»

Російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Радіо Донбас Реалії).



«Згідно з нашими даними станом на ранок, були спроби атак [армії РФ] в той бік. Без закріплення. Особливо далеко – кілька кілометрів – у бік Темирівки. Але закріпитися (військам РФ) не вдалося, були відкинуті. Хоча, звісно, неприємно, що вони взагалі зараз здатні проводити ось такі спроби прориву», – розповів він.

За його словами, зараз на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилась, але ситуація залишається важкою.

«Ця ділянка є на стику трьох областей – це степ. І серед цього степу, поля є невеликі населені пункти. Сказати, що там щось є стратегічно важливе – чи то щодо транспортних шляхів, чи то щодо якихось підприємств – ми не можемо. Тому, найімовірніше, це(прорив у сусідні області) все ж таки політичне питання», – додав Трегубов.

30 липня проєкт DeepState повідомив про просування російських військ біля села Маліївка і Темирівка на Новопавлівському напрямку. Оновлення карти DeepState свідчить, що сили РФ прорвались в Дніпропетровську і Запорізьку області з нового напрямку.



