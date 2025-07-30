Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сили РФ просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились там – ОСУВ «Хортиця»

За словами Віктора Трегубова, зараз на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилась, але ситуація залишається важкою
За словами Віктора Трегубова, зараз на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилась, але ситуація залишається важкою

Російські війська на кілька кілометрів просунулися у бік Темирівки на Новопавлівському напрямку, але не закріпились – їх відкинули, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі Радіо Свобода (проєкт Радіо Донбас Реалії).

«Згідно з нашими даними станом на ранок, були спроби атак [армії РФ] в той бік. Без закріплення. Особливо далеко – кілька кілометрів – у бік Темирівки. Але закріпитися (військам РФ) не вдалося, були відкинуті. Хоча, звісно, неприємно, що вони взагалі зараз здатні проводити ось такі спроби прориву», – розповів він.

За його словами, зараз на Новопавлівському напрямку інтенсивність боїв зменшилась, але ситуація залишається важкою.

«Ця ділянка є на стику трьох областей – це степ. І серед цього степу, поля є невеликі населені пункти. Сказати, що там щось є стратегічно важливе – чи то щодо транспортних шляхів, чи то щодо якихось підприємств – ми не можемо. Тому, найімовірніше, це(прорив у сусідні області) все ж таки політичне питання», – додав Трегубов.

30 липня проєкт DeepState повідомив про просування російських військ біля села Маліївка і Темирівка на Новопавлівському напрямку. Оновлення карти DeepState свідчить, що сили РФ прорвались в Дніпропетровську і Запорізьку області з нового напрямку.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG