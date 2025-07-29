Військо РФ створює «смугу смерті» на півдні  України – Волошин про удари по Херсонщині

З усієї лінії зіткнення саме на Херсонському напрямку російське військо завдає найбільше ударів «дронами-камікадзе», використовуючи до 250 FPV-дронів на добу, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Це доволі велика кількість. Наприклад, на двох запорізьких напрямках ворог застосовує, наприклад, 190-200 дронів. Тобто на Херсон і населені пункти, які розташовані поблизу нього, припадає 200-250 ударів такими дронами», – сказав він.

Волошин також зазначив, що окупанти не припиняють завдавати авіаційних ударів по правому берегу Херсонщини, зокрема по таких населених пунктах, як Одрадокам’янка і Львове.

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«Щодня застосовують авіацію, завдаючи ударів некерованими авіаційними ракетами. Ворог взагалі намагається створити таку смугу смерті вздовж лінії бойового зіткнення у нас в тилу – на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тобто, щоб на узбережжі було якнайменше і будівель, і людей, і взагалі споруд, де можна тримати оборону. Тобто що підходить до наших позицій, все, що підходить до Дніпра, противник намагається вразити FPV-дронами та артилерією», – пояснив він.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



