ДКВС: число загиблих через удар РФ по колонії на Запоріжжі зросло до 17, десятки постраждалих

Новина виправлена. У попередній версії йшлося про понад 80 поранених

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Біленьківській виправній колонії в Запорізькій області зросла до 17, ще 42 людей – постраждали, повідомила Державна кримінально-виконавча служба України.

«28 липня 2025 року, орієнтовно о 23:28 збройні сили Російської Федерації здійснили авіаційний удар по території Біленьківської виправної колонії за допомогою чотирьох керованих авіаційних бомб (КАБ)», – йдеться в повідомленні.

За даними служби, до забезпечення порядку в установі залучено близько 50 співробітників охорони Державної кримінально-виконавчої служби України. Постраждалі перебувають у медичній частині, черговій частині і в інших відділеннях установи. Периметр установи не пошкоджений, загрози втечі в’язнів немає, додали в ДКВС.

«Внаслідок обстрілу повністю зруйновано їдальню установи, суттєвих руйнувань зазнали адміністративний штаб і карантинна дільниця. В результаті удару загинули 17 осіб серед засуджених, ще 42 отримали поранення. Важкопоранені госпіталізовані до лікарень системи МОЗ. Ще близько 40 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один співробітник установи отримав незначні поранення (осколкове ураження обличчя)», – повідомили у Міністерстві юстиції.

«Цей інцидент є черговим підтвердженням грубого порушення міжнародного гуманітарного права з боку збройних сил Російської Федерації. Обстріл цивільної інфраструктури, зокрема пенітенціарних установ, розцінюється як воєнний злочин», – наголосили у кримінально-виконавчій службі.

Раніше голова Запорізької ОВА повідомляв про 16 загиблих і 35 поранених внаслідок російського удару по колонії.

За його словами, зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.