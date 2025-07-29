Війська РФ атакували пенітенціарний заклад на Запоріжжі: 16 людей загинули, десятки поранені – ОВА

16 людей загинули, 35 – були поранені внаслідок російського удару по одному з пенітенціарних закладів Запорізької області, повідомив вранці 29 липня голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Вночі ворог вісім разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранень. Постраждалим надається уся необхідна медична допомога», – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, зруйновані приміщення установи, пошкоджені приватні будинки поруч.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.