Зниклі після обстрілу цивільні: як шукати, якщо людина не виходить на зв’язок

У червні Російська Федерація здійснила вдесятеро більше ракетних ударів та атак із застосуванням баражуючих боєприпасів, ніж в червні 2024 року, а також зафіксовано найвищу за останні три роки кількість жертв серед цивільних – загинули 232 людини, ще 1343 дістали поранення. Про це йдеться в доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Після ракетних і дронових атак на тилові міста під завалами зруйнованих будинків та об’єктів інфраструктури часто залишаються люди. Одних вдається врятувати, інших знаходять загиблими. Але є й такі випадки, коли зникла особа не знаходиться одразу, а її доля залишається невідомою.

Розбір завалів, експертизи ДНК, розшук – це частина складного процесу, який може тривати місяцями. А в окремих випадках може статися так, що загибель доведеться визнавати через суд. Усе це відбувається на тлі гострого емоційного навантаження для родичів зниклих.

Куди звертатися, якщо близька людина зникла після прильоту?

Як і ким ведуться пошуки?

І чи можлива повна відсутність останків, якщо людина перебувала в епіцентрі вибуху?

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) відповідають на ключові запитання щодо пошуку зниклих після ракетно-дронових ударів цивільних.

Після комбінованої ракетно-дронної атаки 17 червня на Київ місцева мешканка Марина Шибко розмістила у соцмережах пост про пошук свого чоловіка. Він зник безвісти під час удару по одній з промзон. Там чоловік Марини – Владислав Власов – працював у нічну зміну на кондитерському виробництві.

Три години йшли гудки, але трубку ніхто не брав

«Я з ним о 3:34 балакала, він мені каже: «Зараз я домию машинку і буду йти додому». Десь о 3:40 чи 3:42 туди прилетіла балістика. Я йому дзвоню, а він не бере трубку. І в цей момент прилітає «Шахед». Там, на заводі, мама його теж працювала. Я дзвоню їй, а вона каже, що «Шахед» у завод прилетів, Вадік там. І все. Три години йшли гудки, але трубку ніхто не брав», – розповідає Марина Шибко у коментарі проєкту Донбас Реалії.

Зі слів дружини зниклого, у місці влучання ДСНС загасили пожежу та вже планували згортати роботи, але після повідомлень родичів Владислава Власова, що під руїнами може бути людина, кілька днів розбирали завали.

Кажуть, що така пожежа була, що людина могла і повністю згоріти

«Мама його бігала туди, я ходила, ДСНС шукали, розривали по кожній цеглинці, собака нюхала. Кажуть, що така пожежа була, що людина могла і повністю згоріти – дуже сильний жар був», – говорить Марина Шибко.

Тоді останків Владислава Власова так і не знайшли. Жінка написала заяву в поліцію, дала свідчення та найняла адвоката. У дитини подружжя для експертизи взяли зразок ДНК.

Майже через місяць – 14 липня, каже жінка, родину повідомили, що знайшли фрагменти, які можуть бути останками людини. Попереду – експертиза.

Зараз Марина Шибко не розуміє, чи її чоловік загинув, чи ще є надія знайти його живим. Адже, крім тих свідків, хто бачив Вадима незадовго перед ударом, є і ті, що стверджують: бачили його й пізніше.

Як довго шукають на місці удару

Донбас Реалії знайшли схожу історію, коли після розбору завалів ДСНС одразу не знайшла тіл загиблих. У ніч на 30 листопада 2023 року Росія вдарила ракетами С-300 по Новогродівці на Донеччині. Там був зруйнований житловий будинок. Але останків родини з трьох людей не виявили. За інформацією місцевих мешканців, вони повинні були перебувати в домі.

У наступні дні спеціалісти ДСНС знову переглядали все, що лишилося від будинку, – рештки тіл шукали з собаками. На місці влучання знайшли загиблу 8-річну дівчинку, а згодом – серед уже вивезених на полігон залишків зруйнованих будівельних конструкцій – фрагменти інших тіл, які надалі впізнавали по ДНК.

За словами речниці ДСНС Київщини Вікторії Рубан, пошукові роботи часовими рамками не обмежуються, їх остаточно завершують у випадку, коли розібрали і передивились все. Якщо є підстави вважати, що людина дійсно перебувала в місці влучання, розбирати руїни будуть «до нуля».

Два місяці ми шукали рештки людей, які перебували в підвалах, і на них повністю впали будинки

Траплялися випадки, коли ДСНС шукала зниклих після прильотів серед руїн будинку, а потім з'ясувалося, що люди вибрались самі і перебувають в лікарні. Або ж взагалі були в іншому місці. У складних випадках роботи можуть тривати довго. Приміром, навесні 2022-го в Бородянці до останнього зниклого вели пошуки під руїнами розбомбленої дев’ятиповерхівки.

«Тоді ще і досвіду такого не було. Два місяці ми шукали рештки людей, які перебували в підвалах і на них повністю впали будинки. Рештки тіл всіх тих людей були знайдені», – розповідає Вікторія Рубан Донбас Реалії.

Жодного випадку, коли ДСНС остаточно припинила пошуки і не знайшла останків там, де був доступ до об'єкта та можливість їх знайти, у відомстві не було, запевняє речниця ДСНС.

Останки не завжди можна знайти та ідентифікувати

6 грудня 2024-го окупанти вдарили ФАБ-250 по житловому району Запоріжжя. Внаслідок удару загинули 10 людей, 7 з них згоріли в автомобілях, які опинилися поряд з епіцентром вибуху. Оскільки за візуальними ознаками ідентифікувати їх було неможливо, спеціалістам Нацполіції довелося застосовувати у роботі криміналістичну лабораторію. І випадки ідентифікації по ДНК непоодинокі.

У Нацполіції повідомили Донбас Реалії, що зазвичай хоч якісь останки для цієї процедури знайти вдається, але відсутність їх також можлива, якщо людина перебувала в самому епіцентрі удару, наприклад, ракети – особливо якщо це зброя великої потужності.

«За таких умов тіло людини фактично згоряє або випаровується. Також від ударної хвилі, потужного тиску тіло може бути буквально розірване на мікрофрагменти, які розносить на відстані. При цьому частини тіла можуть бути змішані з різними уламками, і без ДНК-аналізу їх неможливо розпізнати. Якщо людина під час удару перебувала в приміщенні, що повністю зруйноване, тіло може потрапити під тонни уламків, та фрагменти дуже складно відшукати», – пояснюють у Нацполіції.

Якщо рештки повністю вигоріли і туди ще й прилетіло, то фактично людину знайти майже неможливо

За таких обставин шанси знайти рештки залежать від багатьох факторів: наскільки потужним був вибух, наскільки відкритим був простір, чи сильно горіло та інші обставини, розповідає Донбас Реалії Олексій Юков, керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм». Його група займається пошуком тіл загиблих військових у місцях бойових дій. Найскладніше в таких випадках – це ідентифікація.

«Коли тіло згоріло повністю, то звідти забір ДНК взяти неможливо, якщо кісткові рештки не мають біологічної складової – тобто повністю вигоріли, і туди ще й прилетіло, то фактично людину знайти майже неможливо – на 90%», – каже він.

Під час ударів по тилових містах та цивільній інфраструктурі наразі не траплялися випадки, коли тіла лишились неідентифіковані, запевняє у коментарі Донбас Реалії уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Артур Добросердов.

Окрема статистична звітність стосовно осіб, місцезнаходження яких невідоме після завданих з боку РФ ударів по тилових містах, Головним слідчим управлінням не ведеться, кажуть в Нацполіції.

Як встановлюють факт загибелі, якщо останки не знайдені чи експертиза неможлива

Якщо після проведених пошукових заходів останків зниклої особи не знайдені або знайдені, але їх неможливо ідентифікувати, то родичам доведеться через суд оголошувати зниклу людину загиблою. Для цього мають бути встановлені слідством інші підтвердження: покази очевидців, відео, фото тощо. Однак навіть наявність такого судового рішення не є підставою припинення розшуку особи. А ДНК-експертиза та робота експертів може продовжуватись навіть через роки після події, запевняють у Нацполіції.

Було ухвалене рішення про ідентифікацію за сукупністю обставин

На фронті був випадок, пригадує Артур Добросердов, коли стався приліт в бойовий транспорт, який здетонував. Тоді виходили з ситуації наступним чином:

«Те, що можна було під час огляду зафіксувати, вилучити, зібрати – це було правильно надосліджене. Із всього екіпажу змогли ідентифікувати тільки рештки певних осіб. Але чітко свідки вказували, що в екіпажі була така-то кількість військовослужбовців. І тому було ухвалене рішення про ідентифікацію за сукупністю обставин, які мали місце», – пояснює він.

Що потрібно робити у перші години пошуків

На місці прильоту створюється штаб, до складу якого входять представники поліції та ДСНС. Вони працюють разом. Співробітники ДСНС гасять пожежу, проводять рятувальні та пошукові роботи. Поліція оточує місце влучання від доступу мародерів і сторонніх осіб та опитує свідків. Вона ж збирає дані про людей, що можуть перебувати під завалами, та передає їх пошуковцям. Якщо є припущення, що близька людина зникла саме тут, важливо повідомити штаб.

Можуть почути, що дзвонить телефон, і буде легше дістатися до людини

А також телефонувати на номери людей, яких шукають, каже Вікторія Рубан. За дзвінками пошуковцям легше орієнтуватися.

«Рятувальники можуть почути, що дзвонить телефон, і вже буде легше дістатися до тієї людини», – пояснює вона.

Якщо немає змоги прибути на місце пошуку, то варто зателефонувати на номери 101 та 102 і надати максимально повну інформацію: адресу, скільки людей може перебувати під завалами і номери їхніх мобільних телефонів. На ці номери будуть здійснювати дзвінки зі штабу.

Які дані потрібні для подальшого розшуку зниклого

Розшуком безвісти зниклих осіб займається поліція. Там відкривають справу та призначають слідчого. Поліція буде збирати дані, перевіряти свідчення, відеокамери, останнє місце перебування мобільного телефону та проводити слідчі дії. У випадку зникнення осіб під час ракетних та дронових атак на тилові міста, влучання у житлові будинки чи об'єкти інфраструктури родичам радять дотримуватись такого алгоритму дій:

Звернутися до найближчого територіального підрозділу Національної поліції України та подати заяву. Це – підстава для розшуку особи. Її може подати будь-хто, кому стало відомо про зникнення людини. Крім того, у кожному з обласних міст діють спеціалізовані центри Головних управлінь Національної поліції з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Там також приймають звернення та допомагають встановити контакт з призначеним слідчим, дізнатися про наявність даних в базі ДНК тощо.





Надати інформацію про зниклу особу, а саме: анкетні дані, зовнішній опис, наявність особливих прикмет, опис одягу, номер мобільного телефону, фото, відомості про друзів та знайомих, які можуть володіти інформацією про її місцезнаходження.

Здати ДНК. У родичів зниклих осіб відбираються біологічні зразки для подальшого проведення порівняльних досліджень та ідентифікації тіла, у разі знайдення останків.

Також в Україні запрацювала Єдина інформаційна платформа щодо людей, зниклих безвісти. Вона містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також роз’яснення щодо прав і соціальних гарантій родин.

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