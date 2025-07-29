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У Кам’янському через атаку РФ загинули 2 людей, вагітна в тяжкому стані, пошкоджені медзаклади – ОВА

Наслідки попередніх російських ударів по Кам’янському на Дніпропетровщині, 2024 рік
Наслідки попередніх російських ударів по Кам’янському на Дніпропетровщині, 2024 рік

Російська армія вночі завдала ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро – постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, дві жінки перебувають у тяжкому стані, одна з них – вагітна. Троє пацієнтів – у стані середньої тяжкості.

«Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий і відділення міської лікарні», – повідомив голова ОВА.

За його словами, вночі під ударами артилерії і БпЛА була Нікопольщина, де пошкоджені приватні будинки і господарські споруди.

«За оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь і Марганець пошкоджені ще три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура й лінія електропередач. Зайнялася автівка», – йдеться в повідомленні.

Лисак також повідомив, що продовжувалися російські атаки на Синельниківський район.

«Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов’янській громадах. Застосовував FPV-дрони і КАБ. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі. За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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