У Кам’янському через атаку РФ загинули 2 людей, вагітна в тяжкому стані, пошкоджені медзаклади – ОВА

Російська армія вночі завдала ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє людей, ще п’ятеро – постраждали, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, дві жінки перебувають у тяжкому стані, одна з них – вагітна. Троє пацієнтів – у стані середньої тяжкості.

«Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий і відділення міської лікарні», – повідомив голова ОВА.

За його словами, вночі під ударами артилерії і БпЛА була Нікопольщина, де пошкоджені приватні будинки і господарські споруди.

«За оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь і Марганець пошкоджені ще три приватні будинки, дві господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура й лінія електропередач. Зайнялася автівка», – йдеться в повідомленні.

Лисак також повідомив, що продовжувалися російські атаки на Синельниківський район.

«Агресор бив по Межівській, Дубовиківській і Слов’янській громадах. Застосовував FPV-дрони і КАБ. Загинула одна людина, ще двоє постраждали. Пошкоджені 4 приватні оселі, адмінбудівля, магазини, АЗС, авто. Виникли пожежі. За уточненою інформацією, ввечері ворог вдарив КАБами по Великомихайлівській громаді. Загинула 75-річна жінка. Постраждав 68-річний чоловік. Понівечений приватний будинок», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.