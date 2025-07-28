ОВА: війська РФ дронами атакували місцевий магазин на Сумщині – будівля зруйнована, постраждала людина

Російські війська дронами атакували місцевий магазин на Сумщині – будівля зруйнована, постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Близько 17:45 росіяни атакували Буринську громаду чотирма ударними БпЛА. Внаслідок удару зруйновано місцевий магазин. Постраждала одна з продавчинь – їй оперативно надали медичну допомогу, загрози життю немає», – написав він у телеграмі.

Також, за його словами, зафіксовано пошкодження житлових будинків, будинку культури, нежитлових приміщень та автомобілів.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



