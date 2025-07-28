На Сумщині двоє людей поранені через російські обстріли – ОВА

Унаслідок нових ударів сил РФ 28 липня поранень зазнали двоє жителів Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація.

«Рано-вранці у Краснопільській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждав 45-річний чоловік. Він зазнав поранення, коли виводив на пасовище корову. Чоловік госпіталізований у тяжкому стані. Пізніше в Середино-Будській громаді під час ранкового обстрілу з РСЗВ постраждав 66-річний чоловік. У момент атаки він був у своїй квартирі. Із численними опіками доставлений до лікарні», – вказано в повідомленні.

Влада інформує, що пошкоджень зазнали багатоповерхівка та торговельні приміщення, також у цій же громаді внаслідок прямого влучання керованої авіабомби сьогодні згорів житловий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.