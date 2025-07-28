В Україні оголошували тривогу через зліт у Росії МіГ-31К. Повітряні сили попередили про швидкісну ціль

По всій Україні близько восьмої ранку 28 липня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксували зліт у Росії МіГ-31К, потенційного носія аеробалістичних ракет «Кинджал». Згодом у ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у напрямку Хмельниччини. ЗМІ пишуть про вибухи там.

Близько 8:20 тривогу через МіГ-31К скасували.

Раніше сьогодні голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомляв, що вночі Хмельниччина була атакована російськими ударними безпілотниками. «Є збиття. Деталі згодом. Станом на цей час інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила», – написав він у телеграмі близько сьомої ранку 28 липня.

У червні і липні Повітряні сили кілька разів повідомляли про масовані атаки РФ, основним напрямком удару в яких був Старокостянтинів на Хмельниччині, де поблизу міста розташований військовий аеродром.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.