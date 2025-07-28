Нічний удар РФ: у Києві повідомляють про постраждалих у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва внаслідок нічного російського удару постраждали щонайменше п’ятеро людей, повідомив 28 липня міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед них – одна дитина, чотирьох постраждалих госпіталізували.

«Усі вони – мешканці багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкоджені вікна з 6-го по 11-й поверхи», – зазначив мер.

Тим часом, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що постраждалих – восьмеро, і серед них одна людина перебуває в тяжкому стані.

Повітряну тривогу в Києві, а також на більшій частині території України оголосили пізно ввечері 27 липня.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО в українській столиці і закликав людей залишатися в укриттях. У Києві й передмісті було чути звуки вибухів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.