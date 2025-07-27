Повітряна тривога оголошена на більшій частині території України

Повітряна тривога станом на 23:50 27 липня оголошена на більшій частині території України. Наразі поза небезпекою перебувають вісім областей західної частини країни, а також Одеська та Херсонська області.

Моніторингові канали повідомляють про зліт щонайменше двох бортів Ту-95 з аеродрому «Оленья» на півночі РФ станом на 23:10.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомивпро роботу сил ППО в українській столиці і закликав людей залишатися в укриттях. У Києві та передмісті чути звуки вибухів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.