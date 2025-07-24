На Київщині відтепер по-новому оголошуватимуть повітряну тривогу

Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

За його словами, це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації повітряних цілей противника сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.

«Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв. Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер», – написав він.

На Київщині практично щодня лунає повітряна тривога. Область регулярно зазнає російських атак.