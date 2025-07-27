Число поранених унаслідок удару РФ по автобусу на Сумщині зросло до 19 – влада

До 19 зросло число поранених унаслідок російського удару по автобусу з цивільними в селі Іволжанському на Сумщині, одна з поранених перебуває в тяжкому стані, повідомила обласна військова адміністрація ввечері 27 липня.

Раніше в ОВА інформували, що через удар дрона загинули троє людей.

«Загиблі внаслідок атаки росіян на автобус у Іволжанському – мешканки Юнаківської громади. Вони були евакуйовані до Сум, але періодично навідували свої домівки та господарства в прикордонній громаді… Загалом в автобусі перебували 39 пасажирів. Цей автобус неодноразово потрапляв під ворожі обстріли, але сьогоднішній рейс став трагічним», – указано в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.