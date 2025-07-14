У Сумах шестеро людей поранені після атаки дрона по навчальному закладу – прокуратура

Унаслідок здійсненої зранку 14 липня атаки російського безпілотника по навчальному закладу в Сумській громаді шестеро людей зазнали поранень, повідомила Сумська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 14 липня 2025 року близько 11:00 окупанти атакували безпілотником один із навчальних закладів міста Суми. Унаслідок атаки ворога поранено шістьох людей», – ідеться в повідомленні.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Раніше про атаку БпЛА повідомляла обласна військова адміністрація, але в тій інформації не було даних про число постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.