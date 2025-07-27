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Новини | Події

Сили РФ атакували Суми: пошкоджені будинки, вибито близько 50 вікон – ОВА

Наслідки російських ударів на Сумщині, липень 2025 року
Наслідки російських ударів на Сумщині, липень 2025 року

Російські військові атакували дроном Ковпаківський район Сум, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста. Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо, вибиті близько 50 вікон», – каже голова ОВА.

За словами Григорова, зараз триває обстеження території, надається допомога мешканцям пошкоджених будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

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