Сили РФ атакували Суми: пошкоджені будинки, вибито близько 50 вікон – ОВА

Російські військові атакували дроном Ковпаківський район Сум, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста. Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо, вибиті близько 50 вікон», – каже голова ОВА.

За словами Григорова, зараз триває обстеження території, надається допомога мешканцям пошкоджених будинків.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.