ЗСУ: сили ППО збили 78 із 83 дронів, якими Росія атакувала Україну

Сили ППО збили 78 із 83 дронів, якими Росія атакувала Україну в ніч проти 27 липня, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Відомо, що РФ атакувала Україну 83 ударними БПЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків:Орел, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського тимчасово захопленого Криму.

За попередніми даними, станом на 10:30 неділі, 27 липня, ППО збила або подавила 78 російських БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі України.

«Зафіксовано влучання п’яти безпілотників у трьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях», – зазначили у ЗСУ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



