Ленінградську область РФ атакують дрони: закритий аеропорт, перебої у роботі інтернету

Ленінградську область РФ атакують безпілотники, пишуть місцеві телеграм-канали.

Як повідомляють, у районах Гатчина, Всеволожськ, Кронштадт та Волосовський помітили рух безпілотних літальних апаратів. Місцеві жителі кажуть, що деякі дрони, ймовірно, були збиті – вони чули вибухи.

Раніше губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко попереджав про загрозу від БПЛА. Через це петербурзький аеропорт Пулково тимчасово припинив прийом і відправлення літаків. Відомо, що було затримано або скасовано понад 70 рейсів.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що в Санкт-Петербурзі після оголошення про небезпеку безпілотників майже припинив працювати мобільний інтернет.

Українська сторона наразі дану інформацію публічно не коментувала. Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.