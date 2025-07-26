Влада Херсонщини: серед поранених через російські обстріли Білозерки – мати з дитиною

Кілька людей поранені через російський обстріл Білозерки на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація увечері 26 липня.

Зокрема, голова області Олександр Прокудін зазначив, що серед поранених – 27-річна жінка та її дев’ятирічна дитина.

«У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він — у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу», – заявив Прокудін.

У матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.

Читайте також: РФ засудила 26-річну жительку окупованої Херсонщини до 12,5 року колонії за «державну зраду»

Обласна влада повідомила про ще трьох поранених через артилерійський обстріл Білозерки:

«З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років. Нині медики дообстежують потерпілих».

Раніше ОВА повідомляла про двох жителів Херсонщини, поранених через російські удари з безпілотників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



