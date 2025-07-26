Армія РФ вдарила по Шосткинській громаді: шестеро постраждалих, є пошкодження – МВА

Внаслідок обстрілів силами РФ Шосткинської громади на Сумщині постраждало шестеро людей, повідомила т.в.о. голови громади Оксана Тарасюк.

«Травмовано 6 осіб (2 – з опіками, госпіталізовані; 3 – травмовані склом, на амбулаторному лікуванні; 1 – психологічний стрес, лікується амбулаторно)», – розповіла вона.

За її даними пошкоджено: 43 будівлі, 771 вікно, 33 балконні рами, 101 під'їзне вікно, 10 покрівель, 6 воріт, 4 одиниці автотранспортної техніки.

Знищено 6 приватних домогосподарств, уточнила Тарасюк.

Як зазначила Тарасюк, у місті розгорнуто штаб з фіксації наслідків військового характеру за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, 43А. Надається допомога щодо оформлення документів по пошкодженому майну.

Армія РФ вдень 26 липня обстріляла Суми, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко. За даними місцевого чиновника, внаслідок удару РФ у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



