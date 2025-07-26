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Армія РФ вдарила по Шосткинській громаді: шестеро постраждалих, є пошкодження – МВА

Наслідки російських ударів на Сумщині, липень 2025 року
Наслідки російських ударів на Сумщині, липень 2025 року

Внаслідок обстрілів силами РФ Шосткинської громади на Сумщині постраждало шестеро людей, повідомила т.в.о. голови громади Оксана Тарасюк.

«Травмовано 6 осіб (2 – з опіками, госпіталізовані; 3 – травмовані склом, на амбулаторному лікуванні; 1 – психологічний стрес, лікується амбулаторно)», – розповіла вона.

За її даними пошкоджено: 43 будівлі, 771 вікно, 33 балконні рами, 101 під'їзне вікно, 10 покрівель, 6 воріт, 4 одиниці автотранспортної техніки.

Знищено 6 приватних домогосподарств, уточнила Тарасюк.

Як зазначила Тарасюк, у місті розгорнуто штаб з фіксації наслідків військового характеру за адресою: м.Шостка, вул. Свободи, 43А. Надається допомога щодо оформлення документів по пошкодженому майну.

Армія РФ вдень 26 липня обстріляла Суми, повідомив голова міської військової адміністрації (МВА) Сергій Кривошеєнко. За даними місцевого чиновника, внаслідок удару РФ у частині обласного центру зникло світло та водопостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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