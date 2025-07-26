«Не може бути жодної тиші у відповідь»: Зеленський відреагував на нічну атаку РФ

У ніч проти 26 липня РФ завдала комбінованого удару по території України, використовуючи ракети і дрони, повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи наслідки чергової атаки.

«Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина. Рятувальники одразу відреагували. Я вдячний за цю незмінну оперативність допомоги нашим людям. Є поранені внаслідок російського удару. На жаль, також є загиблі. Мої співчуття», – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив, що «точно не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари, і українські далекобійні дрони це забезпечують».

«Російські військові підприємства, російська логістика, російські аеропорти мають відчувати, що російська ж війна має для них реальні наслідки. Влучність наших дронів, щоденний характер українських відповідей – це один з тих аргументів, які точно наблизять мир», – підсумував він.

У ніч проти 26 липня сили РФ здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпропетровську область, зазначив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Лисак уточнив, що внаслідок російського удару понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства – виникли пожежі, на парковці зайнялися авто. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.

Також сили РФ понад 20 разів вночі атакували Харків, наразі відомо про 5 постраждалих, серед них троє рятувальників.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



