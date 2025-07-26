Повітряні сили ЗСУ: знешкоджено 183 російських дронів і 17 ракет

У ніч проти 26 липня Росія атакувала Україну 208 дронами і 27 ракетами різних типів, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Всього, за даними відомства, РФ застосувала проти України:

208 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму;

12 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської областей, Єйська та Криму);

8 крилатих ракет «Іскандер-К» (із Єйська, Воронезької, Ростовської областей);

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (із повітряного простору Бєлгородської області, та Запорізької області).

У Повітряних силах уточнили, що основним напрямком удару РФ була Дніпропетровщина.

За попередніми даними ЗСУ, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу сил РФ:

183 ударних БпЛА;

17 ракет різних типів.

«Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) – на 8 локаціях», – підсумували військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



