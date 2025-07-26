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Новини | Події

Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила 1080 військових, сім танків і 35 артсистем

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 048 330 своїх військових, повідомили у Генштабі ЗСУ
Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 048 330 своїх військових, повідомили у Генштабі ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 048 330 своїх військових, зокрема 1080 – за останню добу, такі дані станом на ранок 26 липня наводить Генштаб ЗСУ.

Штаб також оприлюднив свої дані про втрати Москвою військової техніки:

  • танків – 11 056 (+7 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 23 059 (+7)
  • артилерійських систем – 30 812 (+35)
  • РСЗВ – 1448 (+2)
  • засобів ППО – 1201
  • літаків – 421
  • гелікоптерів – 340
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47 959 (+125)
  • крилатих ракет – 3535
  • кораблів/катерів – 28
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 371 (+158)
  • спеціальної техніки – 3935

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.


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