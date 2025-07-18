Сирський розповів, скільки військових втрачає Росія в Україні щодоби

Від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1251 військовослужбовця щодоби, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, оприлюднивши у фейсбуці відповідне відео.

«Боротьба триває! Слава Україні» – наголосив Сирський.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

«У попередні роки конфлікту спостерігалося помірне зниження рівня російських втрат з настанням літа, причому покращення погоди, ймовірно, сприяло підвищенню рівня виживання. Помірне зниження рівня російських втрат відбулося в той самий час, коли російські атаки по всій лінії фронту продовжуються на високому рівні, а Росія здійснює стійке просування на Донбасі», – йдеться у повідомленні.



