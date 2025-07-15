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За добу РФ втратила понад 1000 солдатів, три танки та понад 50 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія від лютого 2022 року втратила понад 11 000 танків. Фото ілюстративне
Росія від лютого 2022 року втратила понад 11 000 танків. Фото ілюстративне

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 036 290 своїх військових, зокрема 1230 – за останню добу, такі дані станом на ранок 15 липня наводить український Генштаб.

Українське командування також повідомило про такі втрати Москвою військової техніки:

  • танки – 11 022 (+3 одиниці за минулу добу)
  • бойові броньовані машини – 22 993 (+6)
  • артилерійські системи – 30 346 (+52)
  • РСЗВ – 1440 (+2)
  • засоби ППО – 1194
  • літаки – 421
  • гелікоптери – 340
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 45 880 (+245)
  • крилаті ракети – 3491
  • кораблі/катери – 28
  • підводні човни – 1
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 55 147 (+122)
  • спеціальна техніка – 3932

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.

«У попередні роки конфлікту спостерігалося помірне зниження рівня російських втрат з настанням літа, причому покращення погоди, ймовірно, сприяло підвищенню рівня виживання. Помірне зниження рівня російських втрат відбулося в той самий час, коли російські атаки по всій лінії фронту продовжуються на високому рівні, а Росія здійснює стійке просування на Донбасі», – йдеться у повідомленні.

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