Дослідники пояснили, навіщо Росія засекретила демографічні дані, і кажуть про «помітний удар»

Ольга Александрова





У Росії вирішили засекретити дані про демографію: відповідну інформацію припинила публікувати Федеральна служба державної статистики. Розділ «Демографія» зник з Огляду соціально-економічного становища в РФ за травень. Даних також немає в розділі на сайті Росстату, який востаннє оновлювався в березні. Це стосується відомостей про природний приріст або скорочення населення, кількість народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграцію та загальну чисельність населення, перевірила Російська редакція Радіо Свобода.

Влада також засекретила дані про кількість людей, які прибули в Росію, і місця, звідки вони приїхали. Недоступна інформація про розподіл біженців по російських регіонах, про вимушених переселенців і людей, які отримали тимчасовий притулок.

Раніше демограф Олексій Ракша повідомив, що тепер російські фахівці з демографії отримуватимуть статистичні дані під особистий підпис і тільки для службового користування. Невдовзі після цього Ракшу внесли до реєстру «іноземних агентів».

Експерт, знайомий із ситуацією в галузі (він просив не називати його імені), розповів Радіо Свобода, що тепер демографам доступні тільки два показники: сумарний коефіцієнт народжуваності в регіонах, який публікують на сайті ЄМІСС, і сумарний коефіцієнт третіх і наступних дітей. Ця політика держави продиктована війною Росії проти України, упевнений учений.

Російська держава не може дозволити, щоб навіть таким непрямим шляхом можна було підрахувати втрати на фронті

«Я думаю, що це пов’язано з «очищенням» списку військових частин, яке стало масово відбуватися з минулого року. Новий міністр оборони Андрій Бєлоусов, мабуть, вирішив оновити штатний розклад, видалити всіх зниклих безвісти, щоб можна було все впорядкувати і найняти на війну нових людей. Ці дані почали надходити в РАЦСи, і офіційна чоловіча смертність стала зростати. Але російська держава не може дозволити, щоб навіть таким непрямим шляхом – за допомогою даних про надлишкову смертність – можна було підрахувати втрати на фронті. Хоча в цьому немає жодного сенсу, тому що проєкт «Медіазона» все чудово рахує й оцінює. Тому сенсу в цьому не дуже багато, але влада все одно боїться реальних даних», – каже експерт.

Демографічна ситуація в Росії була складною і до війни, війна зробила її ще складнішою, але це ще не катастрофа

Разом із цим співрозмовник Радіо Свобода каже, що демографічну ситуацію в Росії рано називати катастрофічною.

«Зросла чоловіча смертність, у чоловіків на два роки впала тривалість життя, але рівень народжуваності майже не змінився. Відбувся відтік населення, я думаю, що виїхало менш ніж пів мільйона осіб, але величезна кількість повернулася назад. У підсумку загальні втрати – це військові втрати і відтік людей, а народжуваність через війну майже не змінилася. Демографічна ситуація в Росії була складною і до війни, війна зробила її ще складнішою, але це ще не катастрофа».



За офіційними даними з Росії стежить проєкт «Якщо бути точним». Там зазначають, що Росстат не став публікувати інформацію про очікувану тривалість життя (ОЖЖ) у російських регіонах за 2024 рік. Відомство мало це зробити до 20 березня, але цифри не вийшли ні в регіональному, ні в гендерному розрізі. Із матеріалів Росстату зрозуміло, що загальна очікувана тривалість життя в Росії 2024 року становила 72,84 року.

Уперше від часів пандемії COVID-19 загальна очікувана тривалість життя знизилася на 0,4 року. «Якби ці дані були опубліковані, в деяких регіонах можна було б побачити різке падіння показника. Однак однозначно стверджувати, що причина – у втратах через бойові дії, не можна», – пишуть автори проєкту «Якщо бути точним». У червні 2023 року Росстат не став публікувати дані про причини смертності в Росії.

Дослідник Вищої школи соціальних наук EHESS у Парижі Аби Шукюров теж вважає, що засекречування демографічних даних насамперед пов'язане з війною.

Ще з початку війни ми помічали, що статистика поступово закривалася. Усе починалося з показників смертності

«Це пов’язано з двома принциповими причинами. Ще з початку війни ми помічали, що статистика поступово закривалася. Усе починалося з показників смертності, а потім влада перейшла на більш загальні показники, які стосуються чисельності населення і навіть народжуваності, що, до речі кажучи, дуже незвично. Як правило, народжуваність завжди чіпають в останню чергу. Ця тенденція пов'язана з війною. Демографічна криза, про яку всі говорять, спостерігалася в Росії і до цього.

Друга причина, як мені здається, полягає в тому, що зараз губернаторам регіонів доручили звітувати за свою діяльність, зокрема, за демографічними показниками. До комплексного показника ефективності (КПЕ) губернаторів додали коефіцієнт сумарної народжуваності, очікувану тривалість життя і чисельність населення. Мені здається, що таким чином губернатори хочуть мати можливість для маніпуляцій і контролю», – каже Шукюров.

За словами співрозмовника Радіо Свобода, засекречування таких даних може призвести до того, що науковці та дослідники втратять доступ до інформації, щоб нормально здійснювати свою діяльність.

Уже зараз ми не можемо навіть побічно оцінити втрати у війні, тому що влада закрила детальну статистику причин смерті

«Уже зараз колеги ламають голову над тим, як їм у майбутньому готувати доповіді або семінари. Незрозуміло, як це буде організовано. Отримуватимуть вони дані чи не отримуватимуть, будуть ці дані тільки для службового користування чи ні. Тобто ще один серйозний наслідок цього рішення – ми не будемо отримувати інформацію про те, що відбувається з демографією в Росії. Але нам це цікаво і важливо. Наприклад, уже зараз ми не можемо навіть побічно оцінити втрати у війні, тому що влада закрила детальну статистику причин смерті. Якщо немає даних щодо народження, ми не розуміємо, що в Росії відбувається з народжуваністю. Те ж саме щодо міграції. Дані взагалі стали менш детальними», – зазначає Аби Шукюров. Водночас навіть наявна статистика, за його словами, дає змогу з упевненістю говорити про те, що війна і масова втеча росіян із країни стали основними факторами, що впливають на демографію.

«Ми спостерігаємо надлишкову смертність чоловіків працездатного віку, від 20 до 55 років. За офіційними даними, за 2022-2023 роки загинули щонайменше 140 тисяч осіб. Потрібно розуміти, що офіційні оцінки не включають низку категорій людей, наприклад, зниклих безвісти, тож деякі померлі до статистики не потрапляють. Відповідно, цифру 140 тисяч можна множити у 2-2,5 рази.

Війна скоротила очікувану тривалість життя чоловіків молодого віку, цей удар особливо помітний у найбідніших регіонах Росії

Війна в Україні – однин із найважливіших чинників, що вплинули на демографію Росії. Другий – це ті, хто виїхав через війну. У нас немає точної цифри, експерти кажуть, що їх може бути близько 500 тисяч, хтось вважає, що більше. Але очевидно, що це помітна цифра, і Росія втратила частину креативного класу. Що стосується рівня народжуваності – тут спостерігається падіння, коефіцієнт народжуваності сьогодні вже нижчий за 1,4. Але це не пов'язано з війною. Народжуваність знижувалася в рамках тих трендів, які і так передбачалися всіма експертами. Інший важливий чинник – це тривалість життя. Війна скоротила очікувану тривалість життя чоловіків молодого віку, чого до цього в російській статистиці не спостерігалося, і цей удар особливо помітний у найбідніших регіонах Росії», – каже експерт.