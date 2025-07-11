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Російська армія втратила за добу понад тисячу осіб – Генштаб ЗСУ

Український військовий готується вести вогонь із РСЗВ «Град» по російських позиціях, червень 2025 року
Український військовий готується вести вогонь із РСЗВ «Град» по російських позиціях, червень 2025 року

Російська армія втратила близько 1040 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 11 липня.

За оцінкою командування, загальні втрати Росії за час повномасштабної війни сягнули 1 031 620 людей особового складу.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • 11 013 танків (+2 за добу)
  • 22 979 бойових броньованих машин (+7)
  • 30 163 артилерійські системи (+23)
  • 1 437 реактивних систем залпового вогню
  • 1 193 засоби протиповітряної оборони
  • 421 літак
  • 340 гелікоптерів
  • 45 003 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+222)
  • 3 459 крилатих ракет (+14)
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 54 732 автомобілів і автоцистерн (+76)
  • 3 929 одиниць спеціальної техніки

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

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Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих. Розвідка Великої Британії 5 березня заявила, що Росія від початку 2025 року, ймовірно, втратила приблизно 90 тисяч військових убитими і пораненими у війні проти України.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.


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