У Малі армія та бойовики ПВК «Вагнер» викрали і вбили десятки людей – HRW

Урядова армія Малі та союзні їй бойовики російської приватної військової компанії «Вагнер» вчиняли жорстокі злочини проти народу фульбе, йдеться в оприлюдненій 22 липня доповіді міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

За цим повідомленням, армія Малі та «вагнерівці» від початку року вбили щонайменше 12 цивільних чоловіків, що належали до фульбе, а ще 81 із них зникли після викрадення.

Правозахисники вказують, що армія Малі та ПВК «Вагнер» три роки здійснювали збройні рейди проти повстанських угруповань на території країни. Одне з цих угруповань, яке пов’язують із терористичною організацією «Аль-Каїда», намагається вербувати до своїх лав чоловіків із народу фульбе. «Уряди Малі, що змінювали один одного, ототожнювали громаду фульбе з ісламістськими бойовиками, наражаючи їх на серйозну небезпеку», – зазначають правозахисники.

Повідомлення Human Rights Watch ґрунтується на проведених цією організацією інтерв’ю з 29 свідками, журналістами та представниками міжнародних організацій.

У квітні 2025 року уряд Малі звинуватив Україну в підтримці антиурядових повстанців. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у відповідь на це назвав безпідставними звинувачення у втручанні в справи Малі, які пролунали 3 квітня під час зустрічі міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з колегами з країн Сахелю.

У Малі в липні 2024 року загинули десятки найманців ПВК «Вагнер», які разом із малійськими військовослужбовцями потрапили в засідку, організовану туарегами – етнічною групою, яка населяє район Сахари. Джерело Російської служби Бі-Бі-Сі, яке раніше служило в російському угрупованні, говорило, що тоді загинули щонайменше 82 найманці, і це були найбільші втрати «вагнерівців» за час їхньої присутності в Африці.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов згодом підтвердив повідомлення про причетність Києва до вбивства російських найманців у Малі. Він повідомив, що Україна передала місцевим повстанцям «усю необхідну інформацію, яка дозволила провести успішну операцію». Після цього влада Малі та Нігеру заявила про розрив дипломатичних відносин з Україною, звинувативши Київ у підтримці терористичних груп.



