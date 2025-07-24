За добу війни Росія втратила понад 1000 солдатів, п’ять танків та 24 артсистеми – Генштаб ЗСУ

Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 046 270 своїх військових, зокрема 1050 – за останню добу, такі дані станом на ранок 24 липня наводить Генштаб ЗСУ.
Штаб також оприлюднив свої дані про втрати Москвою військової техніки:
- танки – 11 046 (+5 одиниця за минулу добу)
- бойові броньовані машини – 23 047 (+10)
- артилерійські системи – 30 746 (+24)
- РСЗВ – 1446
- засоби ППО – 1199
- літаки – 421
- гелікоптери – 340
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47638 (+86)
- крилаті ракети – 3533
- кораблі/катери – 28
- підводні човни – 1
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56137(+96)
- спеціальна техніка – 3935
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.
На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.
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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.
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