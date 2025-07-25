Маріупольці між обіцянками й руїнами: де живуть ті, хто втратив все?

«Черга тільки офіційна на житло складає понад 5 тисяч родин у Маріуполі, а неофіційна – понад 10 тисяч родин».

«Процес будівництва саме компенсаційного житла призупинився».

«Росія взяла курс залучити якомога більше росіян, щоб повністю розмити українську локальну ідентичність в Маріуполі».

Мешканці демонтованих в окупованому Маріуполі будинків нічого не отримають, а компенсувати втрачене майно повинна не Росія, а Україна, неочікувано для місцевих жителів заявила окупаційна влада міста.

Чи відбудовує Росія житло для маріупольців?

Де живуть люди, будинки яких знищені через російське вторгнення?

Що пропонує Україна маріупольцям, які виїхали на підконтрольну уряду територію?

Про все це дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Жителі Маріуполя на початку липня записали чергове звернення до окупаційної влади з проханням вирішити їхнє житлове питання. Відео поширило місцеве видання «0629». У зверненні люди наголошують, що окупаційна адміністрація обіцяла їм видати квартири в будинках, які побудують на місці демонтованих.

Окупаційна влада заявляла, що буде будувати іпотечне житло, а 10% від нових квартир пообіцяла віддати місцевим жителям – тим, хто залишилися у місті. Але зараз риторика змінилася. Зі слів маріупольців, представники окупаційної влади заявили, що вони не отримають ні житло, ні компенсацію від РФ.

Призначений Росією так званий голова Маріуполя Антон Кольцов у червні цього року заявляв, що місцеві жителі, які втратили житло, сумарно начебто отримають 600 квартир у шести нових будинках.

За даними Маріупольської міської ради, з початку повномасштабного вторгнення російські військові пошкодили понад 2 тисячі будинків у місті, з них половина – були повністю зруйновані.

«Люди у стані відчаю»

Головна редакторка маріупольського видання «0629» Анна Романенко розповіла «Новинам Приазов’я», що ситуація, яка склалася з житлом у місті, свідчить про те, що окупаційна влада не може її вирішити.

Будинок будували, щоб роздати безкоштовно людям житло, а потім виявлялося, що це іпотека

«Це питання заморозилося. Попри те, що вони там розповідають, що нібито обіцяють видати 600 квартир. У мене є сумніви щодо цього, чи будуть ці будинки дійсно компенсаційними, бо вже були випадки, коли будинок будували нібито для того, щоб роздати безкоштовно людям житло, а потім виявлялося, що це все та сама іпотека. Тому як буде цього разу, я не знаю, але навіть ці 600 квартир – це просто крапля в морі», – зазначила вона.

Журналістка каже, що черга тільки офіційна складає понад 5 тисяч родин у Маріуполі, а неофіційна – понад 10 тисяч родин.

«От ті, які не внесені у чергу, їх тисячі. Це ті, хто не може відновити документи. Тому що вони разом з будинками втратили і документи. І це величезна проблема для людей, які зараз просто перебувають у стані відчаю, якщо коротко», – додала вона.

«Будівництво зупинилось»

За роки окупації в Маріуполі збудували близько 70 будинків, каже Романенко. У більшості з них житло видавали під іпотечні програми. Декому з маріупольців там вдалося отримати компенсаційні квартири.

«Можливо, 1000 або 2000 людей – десь так приблизно дійсно отримали компенсаційне житло. Переважно це відбувалося наприкінці 2022 року та у 2023 році. Потім процес будівництва саме компенсаційного житла призупинився, а спочатку цього року взагалі зупинився», – розповідає журналістка.

Вона впевнена, що російська влада не зацікавлена в тому, щоб допомагати людям.

Країна-агресорка протягом 86 днів цілеспрямовано вбивала людей, як мішені в тирі

«Я весь час з 2022 року повторюю і кажу про це людям, з якими я спілкуюсь в окупації, що країна-агресорка протягом 86 днів цілеспрямовано вбивала людей, як мішені в тирі. Тож чому зараз вона буде турбуватися про їхню безпеку, побут, життя тощо? Вони турбуються виключно для того, щоб налагодити свої процеси, щоб були якісь робочі руки на тих будівництвах, які вони ведуть, щоб були люди, яких можна було б в армію призвати, хто буде на залізниці працювати і забезпечувати життєдіяльність органів окупаційної адміністрації», – наголосила редакторка.

«Попит на іпотеку впав»

Іпотечні будинки стоять напівпорожні, розповідає Романенко. Тим часом маріупольці, які залишилися без житла, живуть переважно у гуртожитках.

Люди живуть просто в гуртожитках без нормальних умов існування

«Перша хвиля людей, які приїхали туди за дешевою іпотекою з Москви, Санкт-Петербурга, цей потік людей зупинився. Я не знаю через що, чи то люди перестали довіряти власній владі і не вірять у те, що Маріуполь залишиться під російським контролем, чи, можливо, просто таких людей менше, а можливо, у людей закінчуються гроші на іпотеку. Але зараз попит і на іпотечні квартири падає. Люди живуть просто в гуртожитках без нормальних умов існування», – розповіла вона.

За словами Романенко, є й такі люди, які орендують житло, та такі, хто безплатно живе у квартирах тих маріупольців, які поїхали з міста.

«І це, до речі, ще одна проблема. На цьому тижні знову активізувалася робота комісій, які ходять по будинках і шукають порожні квартири. Зараз після нетривалої паузи знову комісії почали ходити по будинках, шукати квартири і людей, які там мешкають без документів. Ну, тобто, власник перебуває десь в Ірландії, дав дозвіл і ключі родині, щоб вона жила в його квартирі, доглядала безкоштовно, але він не може передати документи родині. Так от, таких родин почали виганяти на вулиці», – переказує Романенко.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Збитки має сплачувати РФ»

Адвокат потерпілих від воєнних злочинів Юрій Білоус наголошує, що збитки за зруйноване і пошкоджене житло українським громадянам зобов'язана відшкодувати саме Росія.

Росія повинна відшкодувати всі ті збитки, які нанесені нею в результаті цієї війни. Це перша така базова резолюція

«Росія розв’язала війну, війна є агресивною, і тому саме вони, за міжнародним правом, повинні відшкодувати ті збитки, які в результаті цієї війни були нанесені. Це міжнародне право і це резолюція, перша була у 2022 році – резолюція ООН, яка зафіксувала те, що саме Росія повинна відшкодувати всі ті збитки, які нанесені нею в результаті цієї війни. Це перша така базова резолюція. Вже потім були резолюції і ПАРЄ, і Європарламенту. І крок до цього – це створення у 2024 році та початок функціонування Єдиного реєстру збитків, нанесених Росією», – нагадав він.

Росія не зважає на міжнародне право, тому від представників окупаційної влади можуть лунати заяви про те, що компенсувати зруйноване житло начебто має Україна, пояснює адвокат.

«У них своя позиція, вони не зважають на міжнародне право, на рішення Міжнародного суду ООН, на рішення більшості країн, що зафіксовано в резолюції ООН на рішення Європейського суду, який вони вважають нікчемним. Вони демонструють ставлення не тільки до України, а й до міжнародного права в цілому, до тих правил, які існують у світі.

Тому те, що вони кажуть, що ми повинні відшкодувати, ну це позиція, яку треба враховувати, з якою треба працювати, яку треба підсвічувати для тих наших іноземних міжнародних партнерів, які разом з нами ініціювали створення резолюції в ООН у 2022 році, які разом з нами ініціювали, просували і створили реєстр збитків», – зазначив адвокат.

«Фіксувати руйнації та пошкодження»

За даними Маріупольської міської ради, Господарський суд Донецької області задовольнив 14 позовів влади до Росії за знищене майно громади під час повномасштабного вторгнення. Загальна сума рішень перевищує 28 млн доларів.

У межах цих позовів оцінено втрати комунального транспорту, закладів освіти та охорони здоров’я. Наразі влада міста готує позови за майно, до якого громада не має доступу через окупацію Маріуполя.

Адвокат Білоус радить маріупольцям, житло яких постраждало через війну, все одно за можливості зафіксувати пошкодження для компенсацій у майбутньому.

«Звернутися до відповідних органів, щоб вони це зафіксували для майбутнього. Ось це дуже важливо. Я розумію, що може не бути усіх документів. Людина залишила територію, житло було знищено потім. Але в будь-якому випадку звернутися потрібно, зафіксувати факт звернення та всю можливу інформацію, яка є з приводу знищення чи пошкодження вашого майна, я дуже раджу її направити в наші державні органи для того, щоб залишати документальні сліди.

Ми докладаємо зусиль для того, щоб Росія відповідала своїми грошима. Реєстр збитків – це дуже важливо. Різні країни західного світу шукають можливості, шукають варіанти, як з російських грошей відшкодовувати ті збитки, які РФ нанесла в результаті цієї війни», – зауважив Білоус.

«Курс на розмивання локальної ідентичності»

Заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей розповів «Новинам Приазов’я», що Росія продовжує політику заміщення населення на окупованих територіях, тому не зацікавлена видавати житло місцевим жителям.

Багато людей залишаються без житла, їм відмовляють в будь-яких альтернативних опціях або компенсаціях

«Інколи показово там вручають житло маріупольцям. Переважно тим людям, які пішли на співпрацю, або тим людям, які вписуються в російський пропагандистський концепт. Таким чином Росія провадить свою політику, не вирішує проблеми людей, які, не маючи змоги наразі отримати компенсацію в Україні, намагаються отримати цю компенсацію, принаймні з країни-агресора в специфічний спосіб.

Але маємо те, що маємо. Багато людей залишаються без житла, їм відмовляють в будь-яких альтернативних опціях або компенсаціях, або отриманні житла в Маріуполі. Наразі ми не бачимо, що ця ситуація буде кардинально змінюватися. Тому що Росія дійсно взяла такий впевнений курс – залучити якомога більше росіян в місто для того, щоб повністю розмити українську локальну ідентичність в Маріуполі», – пояснює дії російської окупаційної влади посадовець.

Соціальне житло у Дніпрі

Що стосується маріупольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, частина з них проживає у соціальних об'єктах у Дніпрі, каже Кочубей.

«Наразі у нас чотири об'єкти є в Дніпрі, в яких проживає 1063 людини. Впродовж року ми розраховуємо запустити такі об'єкти ще в Кропивницькому, в Чернівцях та в інших містах. І на такій другій черзі ми бачимо, що ще до 800 людей зможе скористатися новими можливостями по житлу.

Треба розуміти, що цей проєкт з реновації старих гуртожитків – це швидкі дії. Те, що можна робити вже зараз, те, що нам міжнародні партнери, зокрема уряд Франції, виділив фінансування, і ми ці об'єкти вже з меншою участю місцевого бюджету масштабуємо», – повідомив він.

У липні цього року уряд запустив проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла та пільгову кредитну програму для переселенців з Маріуполя. Кочубей вважає ці програми перспективними.

«Перспективні, з точки зору залучення міжнародних коштів, і відповідають європейському досвіду. Для наших маріупольців буде доступна іпотека. Це дійсно найвигідніші умови, які тільки були за всі роки незалежності. Перший внесок буде 3% для соціально вразливих категорій людей і 6% – для економічно активних. Це можливість придбати квартиру в будь-якому регіоні України без прив'язки до якогось міста. Але є обмеження за кількістю кредитів, які ми можемо видати», – каже він.

Для тих людей, які не мають бажання або змоги скористатися цією пільговою програмою, будуть будувати житло в таких містах, як Біла Церква та Львів, зазначив Кочубей і додав, що вже працюють над тим, щоб цей перелік міст був ширшим.

«Як ця модель працює? Згідно з параметрами Міністерства соціальної політики, визначено, що платіж орендний має складати не більше 5 тисяч гривень. Тобто це набагато нижче ринку. Буде працювати прозора бальна система, залежно від пільг, економічної ситуації в родині. Або коли запуститься компенсаційний механізм, можна буде викупити це житло за рахунок компенсації», – розповів посадовець.

Заступник міського голови Маріуполя додав, що жителі міста можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. За його словами, у центрах «ЯМаріуполь» люди можуть отримати всю необхідну інформацію з цього питання, а також супровід у поданні документів.

Маріуполь був окупований російськими військами навесні 2022 року після тривалої облоги та вуличних боїв. Місто було сильно зруйноване. Нині воно розташоване на значній відстані від лінії фронту, проте українські сили періодично завдають ракетних ударів по військових об’єктах у Маріуполі.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



