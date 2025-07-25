Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 047 250 своїх військових, зокрема 980 – за останню добу, такі дані станом на ранок 25 липня наводить Генштаб ЗСУ.

За п’ять днів війни Росія втратила 5260 солдатів – 20 липня, за даними Генштабу, втрати Москви становили близько 1 041 990 військових.

Штаб також оприлюднив свої дані про втрати Москвою військової техніки:

танки – 11 049 (+3 одиниця за минулу добу)

бойові броньовані машини – 23 052 (+5)

артилерійські системи – 30 777 (+31)

РСЗВ – 1446

засоби ППО – 1201 (+2)

літаки – 421

гелікоптери – 340

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 47834 (+196)

крилаті ракети – 353(+2)

кораблі/катери – 28

підводні човни – 1

автомобільна техніка та автоцистерни – 56213(+76)

спеціальна техніка – 3935

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 липня заявив, що від початку 2025 року Росія втрачає на фронті у середньому 1 251 військовослужбовця щодоби.

На початку липня російське видання Meduza повідомило, що Федеральна служба державної статистики Росії (Росстат) припинила звітувати про кількість смертей у Росії. Американський Інститут дослідження війни, аналізуючи цю новину, припустив, що цей крок є частиною зусиль Кремля із приховання втрат Росії від війни в Україні.

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Раніше ISW оцінював, що Росстат приховує дані про населення, намагаючись приховати демографічні проблеми Росії, а виключення демографічних даних у звітах Росстату, ймовірно, також має на меті приховати високі показники втрат особового складу російських військових.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

Британська розвідка з посиланням на підрахунки Генштабу ЗСУ припустила, що Росія цього року, ймовірно, втратила приблизно 236 тисяч убитими і пораненими у війні проти України. Розвідка зауважує, середньодобовий показник у червні був найнижчим з квітня 2024 року.