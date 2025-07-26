Росія: дрони атакували оборонний завод «Сигнал» у Ставрополі

Вранці 26 липня дрони атакували російське місто Ставрополь, йдеться у повідомленнях місцевих телеграм-каналів.

За словами місцевих жителів, близько 5-ї ранку у місті пролунала серія гучних вибухів у небі над містом. Під ударом дронів знаходився оборонний завод «Сигнал», який займається випуском засобів радіоелектронної боротьби для літаків та наземних об’єктів, включаючи «Тополь-Е».

Губернатор Володимир Володимиров згодом підтвердив, що під ранок на Ставропіллі відбивали атаку безпілотників.

«Є «прильоти» на території промислових об’єктів у Ставрополі. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. Була невелика пожежа, її ліквідовано. Постраждалих та загиблих немає. Інформація уточнюється», – зазначив він.

Завод «Сигнал» у Ставрополі заснований у 1971 році, з 2012 року входить до держкорпорації «Ростех». Виробляє станції активних перешкод авіаційного, наземного та морського базування, засоби захисту від електрохімічної корозії та ін. Через вторгнення Росії в Україну завод перебуває під санкціями країн Євросоюзу, США, України та Японії.

Також за даними влади Ростовської області, у результаті атаки дронів начебто загинули двоє людей – «вони перебували в автомобілі на дорозі Зимовники-Ремонтне-Еліста, коли в машину влучив дрон».

Українська сторона наразі дану інформацію публічно не коментувала. Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.



