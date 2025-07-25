Генштаб: на фронті відбулося 153 зіткнення, Сирський розповів про засідання Ставки

Від початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 25 липня.

Зокрема, ЗСУ відбили три російських атаки на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ще чотири – на Південно-Слобожанському.

Російські загарбники здійснили один штурм на Куп’янському напрямку, намагаючись прорватися на українські позиції в районі Степової Новоселівки.

Штаб повідомляє про 22 російських атаки на Лиманському напрямку – Сили оборони на момент зведення відбивають п’ять із них.

«На Сіверському напрямку ворог 27 разів намагався прорватися в районах Григорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Дев’ять бойових зіткнень тривають дотепер», – додає командування.





Бойові зіткнення фіксуються також на Краматорському та Торецькому напрямках.

«Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 39 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка та Олексіївка. У чотирьох локаціях бої тривають. Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 168 окупантів, з яких 113 – безповоротно», – йдеться в зведенні.

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Українські підрозділи також зупинили 13 із 18 російських атак на Новопавлівському напрямку. Армія РФ також намагалася просунутися на Оріхівському напрямку, на Придніпровському «противник здійснив сім безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив».

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський раніше прокоментував участь у засіданні Ставки Верховного головнокомандувача. За його словами, він доповів про ситуацію на фронті:

«Найгарячіші напрямки – Покровський, Новопавлівський, Північно-Слобожанський, Добропільський, Лиманський. Наші воїни мужньо стримують натиск та знищують окупантів. За спробу «літнього наступу» РФ платить максимальну ціну – близько тисячі вбитих і скалічених російських солдатів щодня».





За словами Сирського, на Ставці обговорили питання посилення стійкості оборони та, зокрема, напрямок безпілотних систем, в тому числі дронів-перехоплювачів. Він зазначив, що армії потрібно більше безпілотників, «щоб зберігати життя наших військовослужбовців, життя наших цивільних у тилу».

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Як пише американський Інститут вивчення війни (ISW), геолокаційні відеозаписи, опубліковані 21 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східному Звіровому та захопили решту Піщаного (обидва на південь від Покровська).

У звіті ISW зазначається, що 20 та 21 липня російські війська атакували поблизу самого Покровська; на північний схід від міста поблизу Маяка, Володимирівки, Новоторецького та Новоекономічного; на схід – поблизу Мирнограда; на південний схід – поблизу Лисівки; на південь – поблизу Звірового та Новоукраїнки; та на південний захід – поблизу Удачного.







