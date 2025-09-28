Венс: Вашингтон розглядає можливість передачі Україні ракет Tomahawk

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив, що Вашингтон розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

«Ви поставили запитання про Tomahawk. Це питання, щодо якого остаточне рішення ухвалюватиме президент. Те, що робитиме президент, буде в найкращих інтересах США.. Нехай про це говорить президент, але я знаю, що ми говоримо про це просто зараз», – сказав він у коментарі Fox News.

Венс зауважив, що США більше не надають грошей та зброї, а просять європейців купувати цю зброю, що показує певну європейську зацікавленість.

«Я думаю, що це змушує їх по-справжньому інвестувати як у те, що відбувається у них на власному подвір’ї, так і в мирний процес, який президент просуває протягом останніх восьми місяців», – додав віцепрезидент США.

Раніше цього американське видання Axios із посиланням на власні джерела писало, що президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський.

За повідомленням, під час зустрічі з Трампом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що темою обговорення зі США є надання Україні далекобійної зброї, не конкретизувавши, про які саме види такої зброї йдеться.

Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» та «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.







