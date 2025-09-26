Axios: Зеленський просив Трампа про ракети Tomahawk, згоди не отримав

Президент США Дональд Трамп відмовився надати Україні ракети Tomahawk, про що просив президент України Володимир Зеленський. Як пише 26 вересня видання Axios, під час зустрічі з Трапом 23 вересня у Нью-Йорку Зеленський пояснював, що наявність таких ракет могла б посилити тиск на Росію і спонукати президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, можливо, навіть без фактичного застосування цього виду зброї.

Джерела Axios, обізнані з перебігом зустрічі, підтвердили, що запит стосувався саме далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Для застосування цієї зброї необхідні відповідні пускові установки та інфраструктура, наприклад, вертикальні пускові установки на кораблях або підводних човнах, а також засоби керування та наведення. За відсутності таких платформ у України можливість безпосереднього застосування поставлених ракет була б обмежена.

Зеленський в інтерв’ю Axios сказав: «Нам вони потрібні, але це не означає, що ми їх застосовуватимемо. Тому що якщо у нас вони будуть, я думаю, це додатковий тиск на Путіна, щоб він сів і поговорив». Він також додав, що застосування таких ракет залежатиме від поведінки Росії.

Зеленський також зазначив, що Трамп підтримує ідею симетричної відповіді на удари по українській інфраструктурі: «Якщо вони атакують нашу енергетику, президент Трамп підтримує, що ми можемо відповісти щодо їхньої енергетики». Те саме, за його словами, стосується ураження складів озброєнь та виробничих об’єктів.

Проте Трамп відмовив, і Tomahawk не був узгоджений для продажу країна НАТО на користь України.





Ракета Tomahawk, вироблена компанією RTX, має дальність до 1 000 миль (понад 1600 кілометрів), що значно перевищує можливості американських ракетних систем залпового вогню ATACMS (близько 190 миль), які активно використовують ЗСУ. Tomahawk має більшу швидкість і бойову силу порівняно з українськими дронами, які здатні завдавати ударів углиб території Росії, але часто стикаються з сучасними системами ППО.

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» та «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.

З американської сторони основними причинами відмови, за даними джерел Axios, могли бути побоювання ескалації конфлікту і ризик того, що надання ракет, здатних досягати Москви, призведе до непередбачуваних наслідків. Крім того, США мають обмежені запаси Tomahawk, поповнення яких потребує багатьох місяців.