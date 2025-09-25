Зеленський заявив, що попросив у Трампа «одну річ», і порадив владі РФ знайти бомбосховища

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попросив у президента США Дональда Трампа під час їхньої зустрічі 23 вересня в Нью-Йорку систему озброєнь, яка, за його словами, змусить президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський, який сказав про це в інтерв’ю Axios, не уточнив, про що саме йдеться, але зазначив, що Трамп відреагував, заявивши: «Ми працюватимемо над цим».

«Президент Трамп знає, я [сказав] йому вчора, що нам потрібно, одна річ, – цитує видання президента України. – Нам це потрібно, але це не означає, що ми це використаємо. Бо якщо ми це матимемо, я думаю, це буде додатковий тиск на Путіна, щоб він сідав і говорив».

За словами Зеленського, Трамп підтримав українські удари у відповідь по російських цілях, таких як енергетична інфраструктура і збройові заводи.

«Якщо вони нападуть на нашу енергетику, президент Трамп підтримує думку, що ми можемо відповідати», – сказав Зеленський.

Водночас президент України зазначив, що українські сили не битимуть по цивільному населенню Росії, бо «ми не терористи», але зауважив, що кремлівські чиновники «мають знати, де розташовані бомбосховища».

«Якщо вони не зупинять війну, їм це буде потрібно в будь-якому разі… Вони повинні знати, що ми в Україні щодня будемо відповідати. Якщо вони атакуватимуть нас, ми відповімо», – сказав він.

Після зустрічі із Зеленським Трамп виступив із небувало різкою критикою Росії, яку назвав «паперовим тигром», і заявив, що Україна із допомогою ЄС має можливість відвоювати всі території, окуповані російськими військами.

Представник Кремля Дмитро Пєсков відкинув критичні зауваження президента США і також порівняння з «паперовим тигром». Він висловив думку, що за словами Трампа стоять передусім бізнесові інтереси США, зокрема прагнення продавати більше нафти і газу, а також припустив, що на його позицію могла вплинути зустріч із Зеленським.

Крім того, Пєсков назвав «помилковими» заяви Трампа про спроможність України відвоювати території.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп стає неймовірно нетерплячим щодо Росії, бо, на його думку, вона не робить достатньо, щоб закінчити війну.

«Це не зміна позиції. Це визнання реальності на місці», – додав Венс, відповідаючи на запитання, чому сталася зміна позиції Трампа щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.