В ISW заявили про три наративи Кремля у відповідь на критичні заяви Трампа

Американський Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував російську відповідь на критичні заяви президента США Дональда Трампа, заявивши, що Кремль зосередився на трьох окремих наративах: заяві про незмінну відданість Кремля своїм початковим воєнним цілям; твердженні про неминучість перемоги Росії в Україні; і твердженні про те, що Сполучені Штати повинні зосередитися на двосторонніх економічних відносинах між США й Росією.

«Росія розпочала багатогранну інформаційну кампанію, спрямовану на маскування економічної слабкості Росії, яку правильно визначив президент США Дональд Трамп… Кремль прагне переконати Трампа й Захід, що продовження підтримки України і протидії Росії не є життєздатним, і що Сполучені Штати повинні натомість дозволити Росії безперешкодно продовжувати свою війну», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що російський лідер Володимир Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах для припинення війни, які вимагають компромісів, і натомість висуває ті ж вимоги до України й Заходу, що й наприкінці 2021 року і в лютому 2022 року.

«Кремль намагається представити перемогу Росії на полі бою як неминучу, щоб підштовхнути Україну і Захід до капітуляції і згоди на всі вимоги Кремля зі страху, що Росія має здатність підтримувати і навіть посилювати свою агресію», – йдеться у звіті.

Аналітики також наголосили, що Кремль місяцями намагався використовувати економічні «пряники», щоб вплинути на адміністрацію Трампа і змусити її нормалізувати двосторонні відносини між США й Росією без завершення війни РФ проти України. В ISW вважають, що Кремль намагається зацікавити адміністрацію США перспективою бізнес-стимулів, не пов’язаних із війною, щоб отримати поступки від Сполучених Штатів щодо війни.

24 вересня речник Кремля Дмитро Пєсков назвав помилковою тезу президента США Дональда Трама про те, що Україна може відвоювати окуповані Росією території. Як заявив Пєсков, позиції України на полі бою «далі будуть тільки погіршуватися».

Речник Кремля також заявив, що війна проти України не є безцільною, як каже Трамп, а виникла через «небажання» США і Європейського Союзу прислухатися до проблем безпеки Росії.

Він також сказав, що обговорення «подразників» у відносинах між Росією і США йде повільніше, ніж хотілося б Москві. В наявності «завалів» у відносинах Пєсков звинуватив попередні адміністрації США.

Трамп 23 вересня понад годину спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Після зустрічі президент США написав у соцмережах, що, на його думку, Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією, «і навіть піти далі». Трамп також зазначив, що Київ повинен діяти зараз, оскільки Росія, яку він назвав «паперовим тигром», стикається з «великими» економічними проблемами.

Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України. При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема, про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагався президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.

В інтерв’ю російському РБК Пєсков також заперечив Трампові, заявивши, що Росія – це не тигр, а ведмідь, а «паперових ведмедів» не буває.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.