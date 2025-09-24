Трамп уперше заявив про звільнення усієї території України. А як щодо дедлайнів для Путіна?

У виступі Дональда Трампа в ООН прозвучали тези, які вказують, можливо, на новий етап у намаганнях адміністрації США зупинити російського-українську війну.

Радіо Свобода звернулося за поясненнями до предаставника Держдепартаменту США в ООН Яна Бейтсона.

– У своєму виступі перед Генасамблеєю президент США, говорячи про війну Росії проти України, знову згадав імпорт російської нафти Європою, звинувативши її у фінансуванні війни проти самої себе.

Чи означає це, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть проти Росії жорсткі вторинні санкції, допоки Європа не припинить купувати російську нафту повністю?

– У своєму виступі сьогодні президент Трамп на Генеральній Асамблеї ООН підкреслив, що тим, що говорить і займається ООН зараз, – це просто порожні слова. Цього недостатньо для закінчення війни. Покласти їй край можуть лише дії. Саме тому президент Трамп у ролі президента-миротворця хоче діяти.

Сьогодні він повторив, що готовий запровадити потужні санкції проти Росії, але тільки якщо і європейські країни готові запровадити такі санкції. Він сказав, що вважає, що європейські країни ведуть війну проти себе в тому сенсі, що вони хочуть закінчити війну в Україні, але при цьому продовжують купувати нафту і газ у Росії. І це дає можливість і засоби Росії продовжувати цю страшну війну.

Ми знаємо, звичайно, що ще була зустріч із президентом Зеленським сьогодні. Це було саме тут, у Нью-Йорку – в ООН. Тому що США вважають, що ООН має бути головним майданчиком, де суверенні держави можуть зустрітися та вирішувати міжнародні проблеми.

Що буде із санкціями? Він, звичайно, хоче, щоб зусилля були об’єднаними: європейські країни та США разом, і вважає, що це буде ефективніше. У майбутньому, якщо це не вийде, це не означає, що це неможливо.

Але він зараз розуміє, що коли європейські країни, які дуже пов'язані з економікою Росії в інший, відмінний спосіб від того, у який пов’язані США, – це відіграє дуже важливу роль. Саме тому він хоче, щоб це все було разом...

– Чи повинні європейські країни також запровадити мита проти Індії та Китаю, яких президент США назвав головними спонсорами війни?

– Сьогодні тут, у Нью-Йорку, в ООН президент Трамп лише говорив про нові санкції проти Росії. Ми знаємо, що він, звичайно, раніше теж говорив про інші санкції щодо Індії і особливо Китаю.

Він людина, яка відкрито говорить про такі ідеї. Гадаю, тут найголовнішим є те, що він розуміє: війна зараз не закінчується. А отже – треба щось змінити і знайти інший шлях.

Він вважає, що єдиний шлях до миру – це, звичайно, переговори та санкції – це теж такий інструмент. Але сьогодні розмова була лише про нові санкції проти Росії.

– Чому ми більше не чуємо від президента США дедлайнів для Володимира Путіна?

– Раніше такі були. Це просто те, як він займається дипломатією. Він дивиться на ситуацію – ситуація змінюється – і він змінюється у тому, як із цим працювати.

Зрозуміло, що він сказав, що після зустрічі на Алясці він розчарований президентом Путіним, що не вийшло, як він думав. Звичайно, все це складніше, але зрозуміло, що треба щось змінити, щоби закінчити цю війну.

– На чому зараз зосереджені Сполучені Штати в межах мирного процесу, спрямованого на завершення війни в Україні?

– Сьогодні головною темою, звісно, була Україна – і в Генеральній Асамблеї, і під час зустрічі між президентом Трампом та президентом Зеленським. Звичайно, дипломатія тут відіграє дуже велику роль, але це теж можливість говорити із союзниками про інші можливості.

Але ясно, що президент Трамп хоче, щоб це не була лише ініціатива США, що, якщо будуть санкції, то це буде зроблено разом, щоб це було ефективнішим і не так, як було раніше.

– Що збираються робити США в найближчому майбутньому у межах мирного процесу і чи чекати якихось принципово нових рішень?

– Це дуже складний момент. Тому що зрозуміло, що війна страшна, і щодня це страшніше й страшніше. Дуже важливо, щоб це швидше закінчилося.

Справа в тому, що, якщо ми говоримо про переговори, дипломатію – це також змінюється. Багато уваги зараз до Балтії та Польщі й дій Росії в їхньому повітряному просторі.

Президент Трамп сказав, що він готовий захищати членів НАТО й що вони мають право стріляти по тих дронах та літаках.

Гадаю, що це, можливо, не зовсім новий елемент, але це дуже важливо. І всі розуміють, що, звісно, це дуже пов'язано із ситуацією в Україні.

– Чи могли би ви прояснити позицію США щодо реакції на порушення повітряного простору НАТО російськими літаками? Тому що справді, як ви зазначили, президент підтримав ідею збивати їх. Тоді як держсекретар США не вважає це за необхідне, якщо тільки літаки не здійснюють агресивних дій.

– Можу передати те, що сказав президент Трамп і сьогодні, і раніше. Загалом його слова говорять самі за себе. Звісно, держсекретар дуже активний у цьому процесі. Але сьогодні журналіст запитав, чи можуть вони так робити, чи це правильно [збивати російські літаки – ред.], – президент Трамп сказав, що так.

Раніше було питання, чи готовий він захищати країни Балтії, Польщу та інших. Він теж сказав – так. Гадаю, це важко зрозуміти, але ситуація швидко змінюється. З одного боку, у це важко повірити, бо війна довго триває, дипломатія займає багато часу.

Але з іншого боку президент Трампа, посли та інші дуже відкрито про це говорять. Він відкрито говорить з людьми. І коли він щось розуміє чи вважає, що це важливо змінити, це треба зробити, – він так і робить. Дивитимемося, як це буде завтра і яким буде ефект. Але це те, що він сказав сьогодні.

– Що стало причиною несподіваного оптимізму президента США щодо можливості України повернути контроль над усією своєю територією у міжнародно визнаних кордонах? А, можливо, й «піти далі», як загадково сказано у пості Дональда Трампа у Truth Social?

Сьогодні, звичайно, це був дуже цікавий момент, бо президент Трамп говорив про успіхи української армії в Україні.

Гадаю, це пов'язано, звичайно, із зустріччю із президентом Зеленським сьогодні. Зрозуміло, що вони багато говорили про війну та про те, чим займається українська армія.

Однак подробиці та всі результати цієї зустрічі ми дізнаємось пізніше.