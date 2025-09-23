Гутерріш: ООН готова підтримувати усі «розумні зусилля» для припинення війни в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ООН готова підтримувати усі «розумні зусилля» для припинення війни в Україні.

Він привітав зусилля США у пошуку дипломатичного рішення припинення війни, безпосередні переговори між делегаціями України і РФ у Стамбулі, що дозволили реалізувати обміни військовополоненими.

«Прогрес у досягненні вкрай необхідного припинення вогню та міцного мирного врегулювання залишається болісно повільним. Кожен день продовження бойових дій підриває шанси на успіх дипломатії та збільшує небезпеку подальшої ескалації», – сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

Генсек ООН закликав не втрачати «нинішній дипломатичний імпульс, яким би крихким він не був».

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.



