Гутерріш: ООН готова підтримувати усі «розумні зусилля» для припинення війни в Україні

Генсек ООН закликав не втрачати «нинішній дипломатичний імпульс, яким би крихким він не був»
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що ООН готова підтримувати усі «розумні зусилля» для припинення війни в Україні.

Він привітав зусилля США у пошуку дипломатичного рішення припинення війни, безпосередні переговори між делегаціями України і РФ у Стамбулі, що дозволили реалізувати обміни військовополоненими.

«Прогрес у досягненні вкрай необхідного припинення вогню та міцного мирного врегулювання залишається болісно повільним. Кожен день продовження бойових дій підриває шанси на успіх дипломатії та збільшує небезпеку подальшої ескалації», – сказав він на засіданні Радбезу ООН щодо миру та безпеки України у вівторок.

Читайте також: Україна, ЄС та 36 країн закликали Росію припинити вбивства та розпочати змістовні переговори з Україною – заява

Генсек ООН закликав не втрачати «нинішній дипломатичний імпульс, яким би крихким він не був».

9 вересня відкрилася вісімдесята сесія Генеральної Асамблеї ООН. Під час тижня високого рівня Генасамблеї 23-29 вересня до Нью-Йорка приїдуть лідери глав держав та урядів.


